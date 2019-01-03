Впервые в истории совершена посадка на обратной стороне Луны

Китайский беспилотный аппарат "Чанъэ-4" мягко сел на обратной стороне Луны. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на обратную сторону естественного спутника Земли.

"Третьего января в 10.26 по китайскому времени аппарат "Чанъэ-4" осуществил успешную посадку на обратной стороне Луны", - говорится в сообщении телеканала.



"Чанъэ-4" является посадочным аппаратом, который состоит из стационарной лунной станции и лунохода, он был успешно запущен 7 декабря с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

