Вот как сильно изменилась Земля за 20 лет - ВИДЕО
4 января 2019 07:00 119
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Источник:Потому что Гладиолус
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