Тайна вращающегося острова наконец-то получила объяснение - ВИДЕО
4 января 2019 08:00 397
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Источник:Потому что Гладиолус
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