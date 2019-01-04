10 людей, которые скончались после общения с НЛО - ВИДЕО
4 января 2019 09:15 509
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Источник:Потому что Гладиолус
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