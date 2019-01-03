Вот чем обернулась попытка перелезть через забор - ВИДЕО
3 января 2019 12:44 34
В Турции одному из подростков захотелось во что бы то ни стало перелезть через забор. Вот только он не знал, что на самом деле это не просто забор, а ворота с дистанционным управлением, передает Day.Az.
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