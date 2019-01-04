Что язык может рассказать о проблемах организма

Тот случай, когда стоит не держать язык за зубами, а наоборот - внимательно изучить его, сделать выводы и немедленно обратиться к врачу.

Цвет здорового языка - бледно-розовый.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, красный цвет говорит об инфекции, воспалении или проблемами с сердцем, сосудами; серый и желтый - о нарушениях пищеварения, фиолетовый - о болезнях легких; синий - почек; белый указывает на обезвоживание, ОРВИ, грибковые инфекции.

Налет. Белый и толстый - интоксикация, инфекции; коричневый - болезни легких, желтый - нарушение пищеварения, серый - гастрит, язва желудка, блестящий язык без налета - нехватка витаминов группы В.

Бороздки. Вертикальные (от центра к кончику) - нарушение работы сердца; разбросанные по всему языку - проблемы с пищеварением; очень глубокие - заболевания почек; вертикальные по краям - нарушения работы пищеварительного тракта.

Форма. Вздутый - проблемы с печенью и органами пищеварения; тонкий - нарушение обмена веществ; вытянутый - возможно, нарушена работа сердца; неровная продольная полоска посередине - заболевания позвоночника; припухлый по краям - болезни кишечника, выпуклость в центре - болезни легких.

Осматривать язык нужно при дневном свете и до чистки зубов.

Важно в этот момент не напрягать язык, чтобы его форма не изменилась. Еда, напитки и курение также влияют на изменение цвета, повремените час-два, а затем приступайте к осмотру.

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