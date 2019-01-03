Израильские специалисты создали средство для борьбы с раком

Израильская компания MedC Biopharma разработала новый медицинский продукт на основе марихуаны, способный помочь в борьбе с Т-клеточной лимфомой, являющейся одним из самых редких онкологических заболеваний кожных покровов. Об этом сообщает Globes, передает Day.Az со ссылкой на mignews.com.

Израильские ученые предлагают использовать для лечения Т-клеточной лимфомы кожи сразу несколько активных веществ (в очень точной дозировке), которые содержатся в марихуане и эффект от совместного применения которых является большим, нежели при использовании отдельных компонентов.

"Наш продукт основан на производстве специфических частиц в растении, комбинации нескольких его молекул в очень точной дозировке. Наша рецептура не содержит активных ингредиентов, которые ранее не были идентифицированы, но выбор этих ингредиентов и точное соотношение между ними делают этот продукт необычным, в отличие от использования всего растения каннабиса или использования одного активного ингредиента, что позволяет зарегистрировать патент на него и разработать его как лекарство", - заявили в компании.

По словам исследователей, пока готовый продукт был протестирован только на пораженных раком клетках, но его действие еще не проверялось ни на животных, ни на человеке.

Ведущим инвестором израильского предприятия выступает канадская AgMedica Bioscience.

Кроме того, стало известно, что в этом году MedC планирует выйти на Фондовую биржу Торонто.

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