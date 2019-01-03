Кошка добралась до планшета и стала лучшей геймершей, чем ее хозяйка - ВИДЕО

Забавные кадры, снятые в Тяньцзине (Китай), показывают, как кошка по кличке Мао Мао открыла для себя популярную игру "Fruit Ninja".

Хозяйка животного рассказала, что сама любит эту игру, и кошка всегда с интересом следила за её действиями, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Однажды женщина вышла из комнаты, оставив планшет на кровати, а вернувшись, увидела, что любимица не только успешно справляется с разрубанием фруктов на экране, но и сумела перейти на следующий уровень.

С тех пор Мао Мао обожает играть и набирает очков даже больше, чем её владелица. При этом кошка очень аккуратно относится к планшету и никогда не выпускает когти, пользуясь мягкими подушечками лап, так что за экран устройства волноваться не стоит.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

