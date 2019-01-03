Обнимающий собаку кот стал интернет-звездой - ВИДЕО

Ролик за несколько дней приобрел вирусную популярность, набрав более 13 миллионов просмотров, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Пользователь Twitter с ником @jor_nicole4 опубликовал видео, в котором снят кот, обнимающий собаку. Трогательный ролик стал вирусным, собрав за несколько дней более 13,4 миллиона просмотров.

В ролике показано, как собака подходит к коту и гладит его. В ответ кот встает и обнимает собаку.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

