Обнимающий собаку кот стал интернет-звездой - ВИДЕО
3 января 2019 14:45 181
Ролик за несколько дней приобрел вирусную популярность, набрав более 13 миллионов просмотров, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Пользователь Twitter с ником @jor_nicole4 опубликовал видео, в котором снят кот, обнимающий собаку. Трогательный ролик стал вирусным, собрав за несколько дней более 13,4 миллиона просмотров.
В ролике показано, как собака подходит к коту и гладит его. В ответ кот встает и обнимает собаку.
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