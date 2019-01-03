Назван самый полезный вид зимнего спорта

Лыжные прогулки - наиболее полезный и безопасный для здоровья вид зимнего развлечения, их можно рекомендовать практически всем, они укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивают мышцы спины, рук и ног и при этом наименее травмоопасны по сравнению с другими видами. Так считают опрошенные РИА Новости эксперты, передает Day.Az.

"Спокойные лыжные прогулки по парку или по лесу при соблюдении мер предосторожности могут подойти практически всем желающим. Они подойдут и детям, и молодежи, и пожилым людям", - рассказала врач функциональной диагностики Изабелла Андреева.

По мнению главного специалиста по спортивной медицине министерства здравоохранения Московской области Александра Алешина, беговые лыжи наименее травмоопасны по сравнению с другими видами спорта, доступны и не требуют больших технических умений, как например, коньки.

При занятиях лыжным спортом задействуются мышцы спины, рук и ног, кроме того, укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная системы, отметил Алешин.



Кататься на лыжах, по его словам, следует два раза в неделю. "Конечно, если каждый день есть возможность покататься, это здорово, но не более двух часов, потому что человек устает и может получить переохлаждение", - уточнил Алешин.

При этом выбор вида спорта на 100% должен зависеть от собственных предпочтений человека, если занятие не нравится, то пользы для здоровья от него никакой не будет, считает главный специалист по медицинской профилактике Центрального федерального округа Российской Федерации и министерства здравоохранения Московской области, к.м.н. Екатерина Иванова.

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