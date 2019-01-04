Пугающие места, которые наука не может объяснить - ВИДЕО

В долине Хессдален в Норвегии время от времени наблюдается странное явление. По ночам там в небе появляются огни белого цвета, но иногда их цвет меняется на жёлтый или красный. Огни удивляют не только сменой цветов, но активностью: то они просто висят в воздухе, то носятся с огромной скоростью. Учёные, ведущие наблюдение в Хессдалене, не могут объяснить причину появления огней.

Долина Хессдален - лишь одно из многих мест, овеянных загадками и легендами. Существует ещё не меньше десятка мест, в которых происходят странные явления. Так, ставит исследователей в тупик водопад "Дьявольский чайник, который находится природном парке имени судьи Кларенса Мэгни в американском штате Миннесота. Одна его часть представляет собой обычный водопад, а вот падающая с другой части вода попросту исчезает. Предположение о том, что под скалой, куда падает вода, находится подземное озеро, доказано не было. Также не найдено место, откуда вода могла бы выходить. Специалисты многократно экспериментировали, забрасывая в "Дьявольский чайник" разные предметы, но ни сами эти предметы, ни обломки так найти и не удалось.

Где находится Озеро скелетов? Что такое магнитный холм? Почему кипит река в Перу? Ответы на эти вопросы - в видео, представленном Day.Az со ссылкой на Рамблер.

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