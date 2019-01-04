Какие существа скрываются в морских глубинах - ФОТО

Некоторые ученые уверяют, что мировой океан изучен меньше, чем космос. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о малоизученных обитателях морских глубин, которые отличаются устрашающей внешностью.

Ласиогнаты

Обитают эти рыбы в Атлантическом и Тихом океанах на глубине до 4 километров. Это хищники, которые привлекают добычу специальными клетками фотофорами, светящимися в темноте. Они находятся на конце своеобразной "удочки", которой они и "ловят" свою добычу. Кстати, до сих пор ученым не удалось встретить ни одного ласиогната мужского пола.

Мешкороты



Ученые выделяют мешкорота в отдельное семейство. Обитают эти рыбы на большой глубине от 2 до 5 километров и отличаются невероятных размеров ртом. Они способны захватывать добычу целиком. Это им нужно для того, чтобы наесться впрок, поскольку на такой глубине не часто везет с охотой.

Саблезубы



Эта рыба отличается жуткой внешностью. На нижней челюсти располагаются внушительные клыки, для которых даже предусмотрены специальные пазы, чтобы рыба могла закрыть челюсть. Обитает в тропических, субтропических и умеренных водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов на глубине от 500 метров до 5 километров.

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