Откуда Булгаков позаимствовал имя Воланда

Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" является одним из самых популярных произведений писателя. Однако даже те читатели, которые не раз открывали эту книгу, редко задумывались о том, откуда Булгаков позаимствовал имя одного из самых главных своих персонажей - Воланда.

Писатель взял у писателя

Как передает Day.Az со ссылкой на cyrillitsa.ru, многие уверены в том, что Михаил Булгаков имя для сатаны просто выдумал, однако это вовсе не так. На самом деле писатель позаимствовал его у своего немецкого коллеги Иоганна Вольфганга Гете, а точнее из его драмы "Фауст". Как пишет Александр Романов в своей книге "Шагавший по лезвию. Михаил Булгаков", именно так Гетевский Мефистофель назвал сам себя, когда попросил нечистую силу расступиться. "Junker Voland kommt!" - крикнул он, что в переводе на русский язык звучит как: "Дворянин Воланд идет!". А Мефистофель, как известно, и есть тот самый дьявол.

Почему же великий Гете назвал так Мефистофеля? Дело в том, что, как утверждает автор книги "Расшифрованный Булгаков. Тайны "Мастера и Магариты"" Борис Соколов, в средневековых литературных источниках Воланд "было одним из имен черта". Оно считается производным от другого слова "Faland", что значит "лукавый", "обманщик". Кстати, сотрудники варьете в романе Булгакова, силясь вспомнить имя Воланда, произносят: "Может быть, Фаланд?"

"Воланда" нет в русских переводах Гете

Тем не менее, несмотря на то, что источник, которым воспользовался Булгаков для того, чтобы одарить именем героя своего романа, уже давно установлен специалистами, в большинстве вариантов "Фауста", переведенных на русский язык, "Воланд" отсутствует. По мнению автора книги "Загадки старых мастеров" Александра Шапиро, никакой тайны здесь нет: просто отрывок с этим именем встречается в произведении Гете только один раз и очень труден для стихотворного перевода, поэтому переводчики его опускают.

В точности переведенную фразу "Junker Voland kommt" во времена Михаила Булгакова можно было увидеть разве что в прозаическом пересказе "Фауста" Александра Соколовского, датированном 1902 годом. Как предполагает Шапиро, скорее всего, Булгаков был знаком с переводом Соколовского и именно оттуда взял имя для Воланда. Почему именно это, а не другое? Как писал литературовед А. Вулис, "может быть, в связи с тем, что это имя, в отличие, скажем, от Люцифера, Мефистофеля, Асмодея и т.д., не вызовет у читателя никаких литературных реминисценций" (от лат. reminiscentia "воспоминание").

Немецкое или французское?

Однако Михаил Афанасьевич не просто скопировал имя у Гете, он его несколько видоизменил. Как справедливо заметил литературовед Борис Соколов, в редакции романа "Мастер и Маргарита" 1929-30-х годов на визитной карточке Воланда значилось: "D-r Theodor Voland" (как и в "Фаусте": "Junker Voland kommt"). Впоследствии писатель от латиницы отказался, а начальной буквой, которую запомнил поэт Бездомный, оказалась не V, а W.

Но Евгений Яблоков в своей книге "Художественный мир Михаила Булгакова" высказывает мысль о том, что имя Воланд не следует считать обычным заимствованием из немецкого "Фауста". В данном случае, по мнению Яблокова, здесь имеет место быть так называемая двойственность: ведь аналогичное слово "volant" есть и во французском языке. Его можно перевести на русский язык, как "летун". А если заглянуть в словарь Владимира Даля, то там "летуном" обозначается огненный змей или дракон.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook