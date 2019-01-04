Тест: что мешает вам разбогатеть
Кажется, что некоторым удача сама идет в руки, тогда как вам приходится прилагать немало усилий, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Деньги дают невероятную свободу, вы можете заниматься всем, чем пожелаете, и помогать тем, кто нуждается. Но даже благие намерения не всегда становятся залогом высоких доходов.
Часто получается так, что вроде бы трудолюбивые и упорные люди упираются в потолок и дальше никак. А вчерашние троечники только успевают считать деньги и зарабатывают все больше. Как так получается. По-настоящему успешные люди обладают определенным набором личных качеств, которые позволяют им всегда и во всем находить выгоду. Возможно, что-то вы делаете не так.
Пройдите тест, представленный Day.Az со ссылкой на Рамблер, и узнайте, почему вы все еще не можете считать богатым человеком.
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