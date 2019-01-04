От недосыпа страдает почти каждый современный горожанин. И все это время секреты здорового сна находятся прямо возле нас.

Для начала определимся, сколько нужно спать. Правильный ответ - столько часов, сколько нужно вам. Когда вы самостоятельно просыпаетесь и больше не хотите сна. Это может быть и 7 и даже 10 часов. И все это нормально. А вот режим жизни придется подстроить под ваши особенности. Day.Az со ссылкой на kareliyanews.ru представляет 6 хитростей для отличного сна.

Сон важнее всего. Возьмите это за правило. Ни кино, ни новости, ни домашние задания детей не стоят вашего недосыпа. Все завтра, все на свежую голову. Интернет в постели зло, вы помните?

Заведите ритуал. С определенного момента вы откладываете все гаджеты, забываете про все дневные дела и идете в ванную расслабляться. Душ или умывание, ванна с лепестками - на ваш выбор. Ваш ритуал переключения ко сну. В это время вас никто не вправе беспокоить.

Позаботьтесь о тишине. Звукоизоляция спальни, а также, например, ортопедическая подушка "антихрап" для вашего храпящего партнера - все ради тишины.

Купите большую кровать, хорошее белье и матрасы. Высокая плотность плетения ткани для белья обязательна. Так ваше тело будет получать сигналы расслабления от гладкого белья, и сон будет глубже.

Свежий воздух. Озаботьтесь проветриванием и увлажнением воздуха в комнате. Именно от чистоты ночного дыхания зависит качество вашего сна.

Собственно, все. Никаких других секретов вашего здорового отдыха не существует.

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