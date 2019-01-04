Найдено лучшее средство от похмелья
Сложно представить новогодний стол без шампанского и других вкусных алкогольных напитков. Но чем веселее была встреча Нового года, тем сложнее будет на следующее утро. Похмельный синдром - неприятная штука, и многие об это знают, к сожалению, не понаслышке.
У каждого свои способы борьбы с похмельем: одним помогает холодный душ, другие предпочитают горячую ванну, третьи отправляются на пробежку, а кто-то верит в силу специальных таблеток и рассола. Правда еще чаще путают рассол с маринадом, который имеет противоположный эффект.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, ученые из китайского университета Сунь Ятсена нашли универсальный способ справиться с похмельным синдромом. По их мнению, лучше всего справиться с последствиями алкогольного опьянения поможет газированная минеральная вода с лимонным соком.
Напиток стимулирует выработку фермента, который ускоряет расщепление и выведение этанола и ацетальдегида, образующегося в больших количествах.
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