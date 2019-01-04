Вещи в доме, которые притягивают нищету

Мечты о богатстве могут навсегда остаться только мечтами, если не оглянуться вокруг и не навести порядок. Пространство действительно способно влиять на мысли и настроение человека. Проведите ревизию в собственном доме, чтобы навсегда избавиться от вещей, которые лишают вас энергии и сил. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какие вещи, по убеждению некоторых, притягивают нищету.

Мелкий хлам

Не забывайте регулярно выбрасывать фантики, чеки, записки, билеты и другой бумажный мусор, который копится в карманах, кошельках и сумках.

Непарные вещи

Например, носок, оставшийся без пары, или лыжи без палок, одинокий тапочек и тому подобные вещи стоит также отправить от мусор, чтобы не захламлять пространство.

Разбитая посуда

Даже любимую чашку стоит окончательно разбить на счастье, если на ней появилась трещина или скол. Вы достойны самого лучшего и, конечно, нового, в том числе хорошей посуды.

Заношенная одежда

Оцените критически свой гардероб и избавьтесь от тех вещей, которые нельзя починить и почистить в химчистке. Оторванные пуговицы, сломанные молнии, выцветшие краски, катышки - все это значит, что одежда вам хорошо послужила и пора с ней попрощаться.

Сломанные часы

Если часы остановились навсегда, не нужно их хранить. Освободите пространство для новых хороших вещей, идей и, конечно, денег.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook