Что лучше: сахар или заменители?

Все знают, что сахар вреден, существуют ли у него менее вредные заменители? Какими свойствами обладают сахар и его заменители? Нужно ли отказываться от сахара в пользу сахарозаменителей?

Долгие годы люди слышали о том, что есть сахар - это плохо, в качестве компенсации на рынке появились многочисленные сахарозаменители. Современные исследования гласят, что сахарозаменители могут быть более вредными, чем сахар, и это приводит в замешательство.

Что полезнее - сахар или его заменители?

Сахарозаменители позиционируются, как более полезная замена сахара, как правило, их суть сводится к предоставлению низкокалорийной альтернативы сахару. Сахарозаменители даже называют диетическими, именно так именуют самый популярный из них - аспартам. Последние исследования свойств аспартама проводились учеными из Йоркского университета в Торонто, они установили, что употребление данного заменителя может привести к повышенному риску диабета при наличии лишнего веса.

Участниками эксперимента стали более 2800 американцев, часть людей употребляла реальные сахара - глюкозу и фруктозу, часть - искусственные заменители, сахарин и аспартам. Исследователи наблюдали, как тело человека расщепляет разные виды сахаров и обнаружили, что аспартам мешает организму полного человека регулировать уровень глюкозы, у людей с нормальным весом тела такой закономерности отмечено не было.

Плохо то, что большинство людей, которые прибегают к аспартаму, имеют лишний вес, они используют заменитель с целью похудения и только усугубляют свой риск заболеть диабетом.

Искусственные подсластители - это химические производные со сладким вкусом, как правило, их сладость более выражена, чем у натуральных сахаров. К искусственным подсластителям относят аспартам, сахарин, ацесульфам калия, сукралозу, также существуют комбинированные виды подсластителей, это экстракт стевии и трегалоза. Натуральный сахар тоже представлен в разных формах - нектар агавы, мед, сироп, патока, кленовый сироп.

Однозначно ответить на вопрос, какой вид сахара лучше, будет сложно, потребителю сложно определиться с выбором среди огромного выбора сахарозаменителей и натуральных сахаров. Очевидно, что людям с лишним весом не подходит аспартам, любая степень ожирения усугубляет ситуацию в отношении диабета, данный сахарозаменитель усилит вероятность.

Натуральные сахара будут хорошим выбором по причине того, что тела умеет его правильно метаболизировать, чего нельзя сказать об искусственных заменителях. Использование заменителей имеет только одно преимущество - они содержат меньше калорий, но при неумеренном употреблении не помогут похудеть или сохранить вес. Тип сахара, который ты используешь для добавления в чай или кофе, не так значим, как количества его ежедневного употребления. При чрезмерном употреблении натуральные сахара могут привести к диабету, как это делают искусственные, точно так же заменители могут заставить набрать вес.

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