Биологи выяснили, как заставить иммунитет подавить рассеянный склероз

Канадские ученые нашли в кишечнике человека особые иммунные клетки, способные нейтрализовать воспаления внутри мозга и предотвращать развитие рассеянного склероза. Перспективы их применения в медицине были раскрыты в журнале Cell, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Если мы поймем, что заставляет эти иммунные клетки вести себя подобным образом, у нас появится возможность лечить рассеянный склероз, манипулируя микрофлорой кишечника. Подобный подход может оказаться более простым и действенным, чем создание лекарств, которые еще нужно заставить проникнуть в мозг", - заявила Джен Гоммерман (Jen Gommerman) из университета Торонто (Канада).

Рассеянный склероз - болезнь нервной системы, при развитии которой иммунные клетки начинают атаковать оболочку нервных волокон, так называемый миелин. Без миелина нервы хуже проводят сигнал и начинают "замыкать", что приводит к последствиям разной силы, начиная с легкого онемения конечностей и заканчивая параличом и слепотой.

По статистике ВОЗ, число жертв этой болезни сегодня превышает 2,3 миллиона людей, а реального лекарства от нее пока не существует. Сегодня десятки научных команд по всему миру работают над созданием методов лечения этой болезни и изучением ее корней.

Два года назад российские ученые из Института биоорганической химии РАН предложили первую потенциальную "вакцину" от рассеянного склероза, обучающую иммунные клетки не атаковать мозг и не убивать его клетки.



Несмотря на эти успехи, остается не понятным, почему иммунитет начинает считать мозг "врагом". Часть ученых считает, что это связано проникновением инфекций в мозг, а другие считают, что причины развития рассеянного склероза связаны с нарушениями в работе самого организма.

Гоммерман и ее коллеги раскрыли необычный механизм, который одновременно объясняет, как возникает рассеянный склероз и прочие аутоиммунные болезни мозга, и который можно использовать для борьбы с ними.

Как часто это происходит, это открытие возникло случайным образом, когда одна из сотрудниц лаборатории Гоммерман выступала на конференции вместе с иммунологами из Калифорнии. Они изучали то, какие функции исполняют антитела, которые производят B-лимфоциты, обитающие в кишечнике человека.

Слушая доклады друг друга, они осознали, что эти клетки, их антитела и воспаления в мозге, возникающие при вспышках рассеянного склероза, были связаны между собой. В частности, иммунологи заметили, что экскременты больных содержали в себе относительно мало антител. Что самое интересное, их концентрация особенно сильно падала в тот момент, когда иммунитет начинал атаковать "изоляцию" нейронов.

Это натолкнуло их новых коллег-нейрофизиологов на мысль, что кишечные В-клетки могут проникать в нервную ткань человека и других животных и подавлять там воспаления. Соответственно, нарушения в их транспортировке в мозг или их общий недостаток будут приводить к развитию рассеянного склероза.



Они проверили эту идею, вырастив особую породу мышей, число В-клеток в чьем кишечнике можно было менять произвольным образом. Экспериментируя на этих животных, биологи подтвердили, что повышение числа этих телец и ускорение их миграции в мозг действительно подавляло воспаления в нервной ткани и препятствовало повреждению миелина.

Сейчас ученые пытаются понять, какие процессы в кишечнике влияют на число "правильных" В-клеток и их миграции по организму, в том числе и изменения в составе микрофлоры.

Если такие связи существуют, то главными причинами развития рассеянного склероза, как предполагают исследователи, могут быть не только инфекции и сбои в работе генов, но и неправильное питание.

