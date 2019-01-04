Женщина захотела испытать острые ощущения на аттракционе и несколько раз потеряла сознание - ВИДЕО
4 января 2019 11:36 154
Две очень болтливые подруги, боявшиеся высоты, решили пощекотать себе нервы и прокатиться на аттракционе. Во время поездки одна из них успела потерять сознание несколько раз, но всё равно осталась довольна полученными ощущениями, передает Day.Az.
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