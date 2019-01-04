Женщина захотела испытать острые ощущения на аттракционе и несколько раз потеряла сознание - ВИДЕО

Две очень болтливые подруги, боявшиеся высоты, решили пощекотать себе нервы и прокатиться на аттракционе. Во время поездки одна из них успела потерять сознание несколько раз, но всё равно осталась довольна полученными ощущениями, передает Day.Az.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

