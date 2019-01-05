Запретные места, где нельзя появляться людям

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям запретные места в мире, где нельзя появляться людям. Ни один турист не сможет сюда попасть при всем желании. Доступ запрещен.

Пещера Ласко во Франции

В этой пещере более 900 наскальных рисунков, сохранившихся с первобытных времен. До 1963 года пещера была открыта для посещения туристов, но затем было принято решение ее закрыть. Углекислый газ, выдыхаемый людьми, губительно сказывался на рисунках, а кроме того сюда занесли грибок. Сейчас раз в две недели специалисты в защитных костюмах очищают пещеру от плесени, чтобы сохранить рисунки для потомков.

Зона 51 в США

Эта закрытая военная база располагается в штате Невада. О том, что здесь происходит на самом деле можно только догадываться. И догадок появляется все больше и больше: от теорий мирового заговора и тайного правительства рептилоидов до пришествия инопланетян.

Всемирное семенохранилище на Шпицбергене

Первая коллекция семян была собрана российским ученым Николаем Вавиловым в 1920-е годы. Затем подобные хранилища стали появляться в разных странах. Самым крупным по запасам семян сельскохозяйственных культур считается норвежское семенохранилище, расположенное на острове Шпицберген.



Доступ разрешен только специалистам, но туристы на острове появляются крайне редко, добраться сюда очень сложно.

Пирамида Чичен-Ицы в Мексике

В 2007 году священный город народа Ица был признан одним из новых семи чудес света. Когда-то Чичен-Ица был политическим и культурным центром цивилизации майя. Сейчас сюда стекаются толпы туристов. Одной из самых посещаемых достопримечательностей Чичен-Ицы был храм Кукулькана.

Но в 2006 году туристка оступилась на склоне пирамиды и скатилась вниз. После ее гибели пирамиду закрыли для посещения туристами. Теперь памятником можно любоваться только со стороны.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook