Врачи, которых нужно посещать раз в полгода

Практически каждый человек грустнеет при мысли, что в скором времени придется идти в медицинский кабинет. Это относится и к детям, и ко взрослым. Day.Az со ссылкой на WomanHit.ru предлагает читателям несколько советов, после чего вам будет не страшно садиться в кресло специалиста

Не все любят ходить по врачам. А с другой стороны, редко когда полезное бывает приятным. Однако нужно себя пересиливать, ведь болезнь легче предупредить, чем лечить. Мы подскажем, к каким врачам необходимо обращаться за консультацией раз в полгода, чтобы потом судорожно не бегать по всевозможным медицинским учреждениям и не собирать справки для лечения запущенной болезни. Это нужно делать, даже если у вас нет жалоб - очень многие болезни могут долго себя не проявлять, однако, когда они показывают себя во всей красе, мало не покажется. Поэтому визит к определенному количеству специалистов должен появляться в вашем расписании время от времени.

Терапевт

Частота посещений варьируется от полугода до года. Это тот врач, который расспросит вас об общем самочувствии, проведет общий визуальный и мануальный осмотр, после чего даст направление к специалисту нужного именно вам профиля. После посещения терапевта вы получите направления на:

а) анализ крови (общий),

б) биохимию крови,

в) флюорографию.

Стоматолог

Частота посещения - раз в полгода. Да, мы знаем, что это самый пугающий врач из всех, и страх этот идет из детства. Однако вам все же придется если не полюбить, то хотя бы начать уважать свой организм, а значит, побороть себя и записаться к стоматологу. А если прибавить тот факт, что стоматология - одна из самых затратных медицинских услуг, то очевидно проще поставить небольшую пломбу раз в полгода, чем прочищать каналы, а после - пломбировать.

Офтальмолог

Частота посещения - раз в год. Зрение садится постепенно, значимые проблемы возникают обычно в возрасте за сорок, но с движением прогресса и появлением в наших жизнях компьютеров проблемы с глазами все "молодеют". Так что не пренебрегайте походами к окулисту, чтобы вовремя обнаружить болезнь и предотвратить ее развитие.

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