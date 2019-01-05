Племена, в которых до сих пор едят людей
Планируя путешествие в экзотические уголки нашей планеты, лучше знать заранее, где все еще существует опасность быть съеденным. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет читателям о племенах, в которых до сих пор едят людей.
Папуа - Новая Гвинея
В племени короваи теплый человеческий мозг считается настоящим деликатесом. Случаи убийства туристов регистрировались редко, но несмотря на утешительную статистику лучше все же не рисковать и не приближаться к местам обитания этого племени. Короваи также верят, что внезапно умерший человек попал под действие магии, а чтобы обезопасить себя и соплеменников от злых чар, нужно его съесть.
Конго
Во время гражданской войны с 1998 по 2002 год участились случаи каннибализма. Согласно распространенному здесь поверью, если съесть сердце врага, станешь сильнее и быстрее. Повстанцы охотно пользовались ситуацией. Последний случай каннибализма был зарегистрирован в 2012 году.
Индия
В индийском городе Варанаси существует индуистская секта агхори, ее представители едят внутренние органы добровольцев, высказавших такое желание.
Но в 2005 году журналисты провели расследование и выяснили, что агхори не брезгуют и трупами, которые привезли, чтобы кремировать на воде священной реки Ганг. По их мнению, поедание человеческих внутренностей предотвращает старение. Посещение города Варанаси не для слабонервных.
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