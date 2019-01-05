Как сирота из Ленинграда стала одной из самых богатых женщин в мире - ФОТО

Маргарита Луи-Дрейфус является одной из самых богатых женщин в мире - ее состояние оценивается в 6,4 млрд долларов. Но родившаяся в России предпринимательница, которую французская пресса называет "Царица", не всегда была столь богата.

Как передает Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru, ее жизнь в 1988 году полностью изменила встреча в самолете с будущим мужем Робером Луи-

Дрейфусом, превратившая бывшего продавца компьютерной техники в мать и хранительницу домашнего очага.

Спустя годы, после смерти Робера Луи-Дрейфуса от лейкемии, в жизни Маргариты произошел очередной крутой поворот - она взяла в свои руки бразды правления его сырьевой компанией и встретила нового партнера - бывшего главу Национального банка Швейцарии.

Давайте взглянем на ее невероятную жизнь.

Маргарита Луи-Дрейфус (в девичестве Богданова) родилась в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) 1 июля 1962 года.

К сожалению, ее родители погибли в железнодорожной катастрофе, когда Маргарите было семь лет. Поэтому в основном девочку растил ее дед Леонид Богданов. Благодаря ему она получила образование и училась на юридическом факультете Московского государственного университета. Леонид Богданов умер в 1985 году.

Также девушка получила диплом экономиста в Ленинградском институте советской торговли.

После получения высшего образования Маргарита работала продавцом оборудования для производства печатных плат в компании LATRON AG.

В конце 1980-х годов она вышла замуж за швейцарского студента, учившегося в СССР по обмену, но через год развелась. Имя первого мужа и дата свадьбы неизвестны.

В 1988 году все изменилось: во время полета из Цюриха в Лондон она встретила Робера Луи-Дрейфуса.

В самолете Маргарита спросила у него, который час, а он вытащил фотографию своего бобтейла. После этого между ними проскочила искра симпатии.

Робер Луи-Дрейфус - двоюродный брат американской актрисы Джулии Луи-Дрейфус, известной главными ролями в ТВ-шоу Seinfeld и Veep.

Прошлое Робера также довольно интересно. Выросший в Париже, он родом из богатой и образованной семьи. Но был плохим учеником, который завалил бакалавриат.

Однако Робер был необыкновенно хорош в покере. Поступив в Гарвардскую школу бизнеса благодаря презентации о своем опыте в Шестидневной войне Израиля с арабскими государствами, он оплачивал учебу выигрышами в покер.

Он сделал состояние, спасая компании, попадавшие в бедственное положение. Среди них были Adidas и рекламная фирма Saatchi & Saatchi. На этой фотографии он слева, подписывает в 1999 году контракт с руководителем федерации регби Новой Зеландии Робом Фишером.

После встречи в самолете Робер попросил Маргариту перевести документ на русский язык. "Я сказала ему: "Вы знаете, вы могли бы пригласить меня на обед без перевода", и он ответил: "О, да, да"", - позже вспоминала она.

В 1992 году Робер и Маргарита поженились, и Маргарита стала полноправной женой, матерью и гражданкой Швейцарии. У пары родилось трое детей - Эрик и близнецы Кирилл и Морис (на этом фото с матерью).

За это время Робер значительно увеличил свое состояние и в конце концов в 1996 году стал крупнейшим акционером "Олимпик Марсель" - известного французского футбольного клуба.

В 2000 году он вернулся в семейную компанию по торговле сырьевыми товарами, которая специализируется на сельском хозяйстве, Louis-Dreyfus Group. Она была основана его прадедом в 1851 году.

Однако в 2009 году Робер Луи-Дрейфус умер в возрасте 63 лет от лейкемии. Здесь болельщики отдают дань уважения Роберу в домашнем матче "Олимпик Марсель".

Перед смертью Робер создал семейный траст под названием Akira BV, в котором держал свой контрольный пакет акций, назвав Маргариту семейным опекуном Louis-Dreyfus Commodities.

Это означало, что Маргарита унаследовала должности председателя совета директоров в Louis-Dreyfus Group и "Олимпик Марсель".

В Louis-Dreyfus Group было невозможно голосование, так как ее покойный муж заблокировал акции на 99 лет.

После смерти мужа Маргарите пришлось сражаться за то, чтобы ее начали уважать в руководстве компании. "Это мужской мир, и в основном мужчины не принимают женщин всерьез", - рассказывала она.

Филипп Чалмин, профессор экономики, говорит: "Как правило, босс должен был быть трейдером. Вы могли бы подумать, что она просто станет жить на доходы от состояния ее богатого мужа, но это не было так".

В 2012 году Маргарита рассказала Bloomberg, что ее целью является сохранение Louis-Dreyfus Commodities Group для наследников Робера, что было "предсмертным желанием мужа". На фото их сын Кирилл в 2011 году.

Сейчас 18-летние близнецы Кирилл и Морис посещают школу в Сингапуре, "для познания новых культур и расширения своих горизонтов", как сказала Маргарита в интервью Bloomberg. На фото Морис (слева).

В то же время ее 23-летний сын Эрик стажируется в другом сырьевом гиганте - Glencore.

Вместе с тем Маргарита сделала несколько огромных изменений. В 2012 году она продала энергетический бизнес компании и повысила свою долю в Louis-Dreyfus Group.

Будучи руководителем "Олимпик Марсель", она отказалась от поглощения миллиардером Аль-Валидом, принцем из Саудовской Аравии.

Но личная жизнь Маргариты снова оказалась в центре внимания, когда в 2013 году она встретила Филиппа Хильдебранда, которому сейчас 52 года, - вице-председателя BlackRock Inc. и бывшего председателя правления швейцарского Национального банка.

В том же году Хильдебранд полюбовно расстался с Кашьей Хильдебранд, после того как пара оказалась вовлечена в валютный скандал.

Утверждалось, что Кашья заработала 75 тысяч швейцарских франков, используя инсайдерскую информацию из денежно-кредитной политики швейцарского центрального банка. Филипп Хильдебранд подал в отставку с должности главы Нацбанка в 2012 году.

О личной жизни Маргариты и Филиппа известно не так много, но есть фотографии, показывающие элитные круги, в которых они вращаются. Вот они с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард в 2014 году.

А здесь - с бывшим президентом Франции Николя Саркози в 2015 году.

20 марта 2016 года Маргарита родила двух дочерей-близняшек.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook