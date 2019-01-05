Проклятье «Мастера и Маргариты»: как проходили съемки сериала

Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" - это культовое произведение XX века. Огромное количество людей до дыр зачитывало страницы этой книги. С таким же упоением люди смотрели экранизации этого произведения, в том числе и телесериал Владимира Бортко, вышедший на экраны в 2005 году.

Однако считается, что роман "Мастер и Маргарита" мистическим образом противится переносу его героев на экраны. Даже говорят, что это произведение проклято. Ведь, к примеру, со времени съемок сериала уже умерли 18 актеров, сыгравших различные роли в этой экранизации.

Давайте вспомним, как проходили съемки нашумевшего фильма Бортко, и попробуем выяснить, что же стало с теми, кто благополучно дожил до сегодняшнего дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru, Владимир Бортко получил предложение снять "Мастера и Маргариту" еще в 1987 году, как раз в то время, когда только закончил работу над другим булгаковским произведением - фильмом "Собачье сердце". Но тогда режиссер решил отказаться от съемок, уступив это право своему другу Элему Климову, в планах которого был совместный проект с итальянцами и американцами, с Клаудией Кардинале в роли Маргариты и в паре с Феллини, который бы срежиссировал "древние" сцены. Но эта его задумка так и не была реализована.

13 лет спустя Бортко снова взялся за экранизацию "Мастера и Маргариты" и даже успел утвердить актерский состав: Галину Тюнину, Дмитрия Певцова, Сергея Маковецкого и Виктора Сухорукова. Но его планам в 2000 году снова не суждено было сбыться: наследник Булгакова, которому принадлежали права на экранизацию, перепродал их американским продюсерам. Пришлось свернуть проект сериала и начать переговоры о выкупе прав на роман, которые растянулись на несколько лет.

Съемки возобновились, когда государственный телевизионный канал "Россия" выкупил права. Владимира Бортко на съемках постоянно преследовали проблемы с актерами и технические сложности, даже несмотря на то, что был приглашен священник для освящения студии. Но картину, бюджет которой составил более 5 миллионов долларов, все равно сняли в рекордно короткие сроки. Бортко, по его словам, поставил себе задачу наиболее полно и адекватно передать содержание культового романа Булгакова.

В это сложно поверить, но блестящий актерский состав сериала - Олег Басилашвили, Александр Абдулов, Валентин Гафт, Александр Галибин, Сергей Безруков, Александр Филиппенко и другие - это запасной вариант. Как рассказал художник-постановщик картины Владимир Светозаров, почти все актеры, утвержденные на главные роли, в последний момент отказались от съемок. Олег Янковский должен был сыграть Воланда, а Александр Калягин - Берлиоза. Последний перенес вдруг два инфаркта подряд, сказал твердое нет. Владимир Машков пробовался на роль Мастера, но внезапная автокатастрофа заставила и его отказаться.

Вот как обосновывал свой отказ Олег Янковский, который вначале был утвержден на роль Воланда:

"Я не знаю, как Воланда играть. В каком костюме он должен быть? Хоть в книге его одеяние подробно описано, но это - литература. А когда на экране: почему он такой, а не другой? И, как ни странно, это слабая роль. Все происходит не с Воландом, а вокруг него, а просто пучить глаза, чтобы это убедительно получалось, я не хочу. А главная причина: я считаю, что дьявола, как и Господа Бога, играть нельзя. Иисуса Христа - можно, он был реальным человеком. А к этому нельзя прикасаться. Не ко всему роману Булгакова - к Воланду".

После отказа Янковского Бортко в поисках актера на роль Воланда обратил свой взор за границу. Да, переговоры велись и с западными звездами. Воланда мог сыграть Гари Олдман или Жан Рено. Но не срослось. И вот тогда Бортко обратился к Басилашвили.

Сам Бортко в мистику не верил, но через некоторое время... вызвал священника прямо на площадку. Батюшка освятил съемочную группу вместе с оборудованием. После этого процесс пошел. А чуть позже стала известна еще одна странная история: перед началом съемок на Патриарших прудах неизвестный прохожий приблизился к Бортко и произнес: "Ничего у вас не получится!" И пошел дальше.

Снимали сериал по всему миру. Макет древнего Иерусалима был снят в Израиле, а булгаковский Ершалаим - в Болгарии, на киностудии "Бояна", где остались роскошные декорации античного города, построенные американцами для картины "Спартак". Голгофу нашли в Судаке.

Что же до Москвы 30-х годов, то Патриаршие пруды снимались на Патриарших, Александровский сад - в Александровском, но Москва в целом, по мнению Владимира Бортко и оператора Валерия Мюльгаута, с 30-х годов так сильно изменилась, что ее снимали в Санкт-Петербурге. В Москве улочек с домами того времени практически не осталось.

По словам режиссера Владимира Бортко, мистика во время съемок все-таки была. Но в основном со знаком плюс. На съемочной площадке всегда стояла та погода, которая в этот момент была необходима для съемок. Все актеры, чем бы они ни болели, выздоравливали перед самым началом съемок. В связи с этим работа шла точно по графику.

Но Олег Басилашвили потерял голос прямо на съемочной площадке во время монолога Воланда. Внезапно горло актера свело судорогой, он начал хрипеть, а потом и вовсе не смог говорить. Врачи поставили диагноз - кровоизлияние в правую голосовую связку. Долгое время врачи заливали ему лекарства прямо в гортань и делали уколы.

В романе Маргарита появляется на балу у Сатаны нагая и в туфлях "из лепестков бледной розы", а режиссер Бортко одел и обул Анну Ковальчук совсем не по Булгакову.

Анне Ковальчук нелегко далась работа над образом Маргариты. Когда для съемок сцены бала ее одели в корсет весом 16 кг, актриса могла только лежать или стоять в этом средневековом одеянии. Железная корона оставляла раны на лбу, а металлические туфли сильно натирали ноги.

Самым страшным моментом съемок был, как рассказывает Ковальчук, ее прилет на шабаш. Сцена прибытия королевы снималась опять же в Петербурге, в парке Лесотехнической академии, и Маргарита должна была приводниться на гладь местного пруда. Но место съемок кишело крысами, и в пруд прыгать пришлось более решительной дублерше.

Во время съемок с актрисой случился один курьезный случай: актеры долго репетировали у режиссера в номере гостиницы "Украина", а когда Ковальчук вышла на улицу, из-за откровенного наряда ее приняли за девушку легкого поведения и отвели в отделение милиции. Актрисе долго пришлось доказывать, кто она, но ей не верили. Тогда пришлось позвать на помощь коллег-актеров.

Над образом одного из самых харизматичных персонажей, Кота Бегемота, трудились сразу четверо. Большую часть времени это был Вано Миранян, актер и президент инвалидного фонда людей маленького роста. Он снимался в кошачьем комбинезоне с головой, начиненной разнообразной техникой, которая отвечала за движения усов, ушей, глаз и рта. Говорил за него актер Семен Фурман. Кота в человеческом обличии сыграл актер Александр Баширов. И наконец, в роли просто кота был просто кот из цирка Юрия Куклачева.

Александр Адабашьян, который исполнил роль Берлиоза, говорил, что некоторые актеры в шутку использовали нависшее над романом проклятие в качестве некоего смягчающего фактора: "Я вообще не пью, а тут утром бутылка водки перед кроватью стоит. Как здесь удержаться?" или "Поставил будильник на 7, а он прозвенел в 10. Чертовщина какая-то!"

Хотя сам актер после съемок слег с сердечным приступом, он все же не склонен как-то связывать эти события.

Актер Александр Филиппенко рассказывает, что с ним ничего особенно мистического не происходило. Если не считать того, что с Бортко он познакомился на Патриарших. Тот подошел к нему и сказал: "Ты меня не знаешь, но я тебя знаю. Коровьева ты уже сыграл (в картине Кары "Мастер и Маргарита" 1994 года), а у меня Азазелло сыграть не хочешь?"

Самый сложный спецэффект сериала - кот Бегемот. Американцы оценили работу над котом в 1,5 миллиона долларов. А весь бюджет картины составлял 5 миллионов. Отечественные компьютерщики сделали не только Бегемота, но и множество других спецэффектов.

Анна Ковальчук и Ксения Назарова, игравшая домработницу Наташу, парили под потолком ленфильмовского павильона. Потом на компьютере с тел убрали все пояса подвесок, стерли тросы, сделали тела девушек полупрозрачными и подложили съемку ночной Москвы.

С помощью той же графики материализовался из воздуха Коровьев. Александр Абдулов катался на карусели-платформе, которая потом стиралась на компьютере, и актер как бы влетал в кадр из ниоткуда.

В финальной серии Мастера и Маргариту прочь из бренного мира несут черные кони ада. Всех их сыграл семилетний конь Халиф, размноженный на компьютере.

Мастер и Маргарита умирают в конце телесериала телесно, чтобы найти покой в другом мире. А вот в реальности к сегодняшнему дню не стало 18 актеров, участвовавших в сериале в 2005 году. Обычно, когда гибнет человек публичный, в этом всегда ищут тайну, а когда умерших много? В последние годы слухи о проклятии романа Булгакова усиливаются.

Первой жертвой "проклятия" 2 октября 2005 года стал актер Александр Чабан, сыгравший следователя, который вел розыск Воланда. Пропал незадолго до премьеры. Найден мертвым в своей квартире. Обстоятельства смерти неизвестны. Ему было 47 лет. 28 сентября 2006 года умер актер Павел Комаров, сыгравший вора на пристани. Это он украл одежду купавшегося поэта Ивана Бездомного. Комаров был ведущим актером Царицынского ТЮЗа, основал музыкальную группу "Группа риска". 27 декабря 2006 года скончался 67-летний Станислав Ландграф, сыгравший критика Латунского.

Сериал стал одной из последних работ для народного артиста СССР Кирилла Лаврова, сыгравшего Понтия Пилата (на фото). 27 апреля 2007 года он умер от лейкемии.

27 апреля 2007 года провалился под лед во время рыбалки и умер Евгений Меркурьев (счетовод). В сериале счетовод и Пилат не пересекались. Но из жизни Меркурьев и Лавров ушли в один день.

Еще один известный актер, чью смерть связывают с проклятьем Булгакова, - это Александр Абдулов, который сыграл в сериале Фагота (Коровьева) - одного из демонических слуг Воланда. 3 января 2008 года в возрасте 54 лет актер скончался от рака легких.

7 апреля 2008 года умер Андрей Толубеев, который озвучивал Алоизия Могарыча. Как и старшего товарища по питерскому театру БДТ Кирилла Лаврова, Толубеева свела в могилу онкология. Диагноз: рак поджелудочной железы.

25 февраля 2010 года при странных обстоятельствах умер в своей квартире Владислав Галкин. В сериале он играл поэта Ивана Понырева. В момент смерти ему было всего 38 лет.

Через 2 года после Галкина не стало Ильи Олейникова. Актер, сыгравший финансового директора "Варьете" Римского, умер из-за рака легких. Ему было только 65.

В следующем году от неоперабельной опухоли мозга скончался Валерий Золотухин. Он сыграл в телесериале Никанора Босого.

За последние годы умерли и некоторые другие актеры сериала "Мастер и Маргарита", которые не были столь известны, как вышеперечисленные. Это Юрий Оськин (швейцар), Галина Баркова (продавщица), Валентина Егоренкова (медицинская сестра в психбольнице), Станислав Соколов (секретарь Пилата), Дмитрий Поддубный (шпион НКВД) и другие. Хотя количество умерших и правда большое, однако стоит учесть, что большинство других исполнителей ролей в этой и предыдущих экранизациях до сих пор живы и здоровы.

Что касается выживших, то они не верят в мистику, хотя признают, что нечто странное с ними происходило. Например, Анна Ковальчук, сыгравшая Маргариту, говорит, что роман долгое время не хотел отпускать ее. Помимо роли в сериале, она также снималась в 3D-мюзикле "Мастер и Маргарита". А вообще актриса отмечает, что любит число 13 и черных кошек.

Люди по-разному относятся к проклятиям, связанным с романом "Мастер и Маргарита". Так, количество умерших актеров, которые участвовали в съемках сериала "Улицы разбитых фонарей", значительно больше, но никто о проклятии не говорит. В общем, каждый сам вправе решать, верить ли ему в проклятие романа "Мастер и Маргарита".

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