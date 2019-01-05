Детские фото всемирно известных моделей - ФОТО

Видя этих признанных красавиц, мало кто задумывался о том, что они были так привлекательны не всегда.

Многие из моделей в детстве были самыми настоящими "гадкими утятами". Но из чрезмерно худых, непропорциональных подростков они превратились в прекрасных лебедей.

Немалую роль тут, конечно, играет выработанное с годами умение держать себя, поворачиваться к камере выгодной стороной, знать свои удачные ракурсы.

Имеет значение и хороший уход, и волосы, с которыми поработал профессиональный стилист.

Впрочем, в некоторых случаях не обошлось и без вмешательства специалистов - ортодонтов, пластических хирургов и так далее.

Например, карьера Беллы Хадид вряд ли сложилась бы настолько удачным образом, не подкорректируй она свой нос.

С другой стороны, никто не обещал, что быть моделью легко. А толпы фанатов и контракты на кругленькие суммы точно стоят затраченных усилий.

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям детские фото всемирно известных моделей.

Летиция Каста

Тайра Бэнкс

Даутцен Крус

Хайди Клум

Синди Кроуфорд

Карли Клосс

Белла Хадид

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