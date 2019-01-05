Как правильно промывать ранку после удаления зуба мудрости

Сразу после удаления зуба мудрости врач назначает промывания на период восстановления. Зачем это нужно и как правильно это делать - расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Если удаление зуба происходило на фоне воспалительных процессов, врач назначает антибиотики, антигистаминные препараты, а также другие лекарства - их перечень варьируется в каждом индивидуальном случае. Если воспалительного процесса не было, то можно обойтись лишь обезболивающими средствами. В обоих случаях в списке врачебных рекомендаций непременно будет значиться промывание лунки.

Когда начинать промывать

Врачи рекомендуют промывать лунку после удаления зуба мудрости спустя сутки после операции - именно тогда ранка уже достаточно затянется и перестанет кровить.

Для промывания купите на выбор хлоргексидина или мирамистина. Наберите в рот небольшое количество раствора и аккуратно наклоните голову в сторону лунки.

Важно

Полоскать нужно без создания излишнего давления. Достаточно лишь совершить омывательные действия. Нужно наклонить немного голову, чтобы раствор попал на место, где был удален зуб. Конечно, если операцию проводили на нижней челюсти, попасть раствором в лунку будет проще.

Как часто промывать

Лучше всего это делать не реже, чем через два или три часа на протяжении трех дней.

Последствия неверного промывания

Если промывать лунку, создавая излишнее давление, будто вы хотите прополоскать весь рот, это чревато печальными последствиями. При излишнем напоре можно оторвать кровяной сгусток, который начинает образовываться в центре лунки сразу после удаления зуба. Этот сгусток защищает лунку и ни в коем случае не должен быть вынут. При излишне жестком полоскании кровяной сгусток может оторваться и тогда начнет развиваться так называемый синдром сухой лунки.

Если вы вымыли кровяной сгусток - обязательно покажитесь врачу. Доктор обязательно так и так назначит прием через несколько дней после удаления зуба, чтобы посмотреть, все ли хорошо заживает после операции.

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