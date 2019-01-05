В Мексике обнаружен храм ацтекского бога

5 января 2019 01:55

Группа исследователей обнаружила храм доиспанского периода в городе Теуакане, мексиканский штат Пуэла.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, руины представляли собой остатки храма, имеющего пирамидальное основание, несколько специальных мест для жертвоприношений, а так же изображения бога Шипе-Тотека, представляющие собой два крайне тяжелых черепа (около двух центнеров весом) и тело.

Шипе-Тотек был тем, кого на мексиканской земле, особенно в центре и на западе, принято считать богом ювелиров и сельскохозяйственной деятельности, отвечающим за круговорот жизни и смерти. В то же время именно его считают прародителем войн и тем, кто насылал на человечество болезни и всяческие проказы. 

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