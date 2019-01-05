Загадки в кинофильмах, которые сложно заметить
Киноманы жить не могут без поиска в любимых фильмах ошибок и ляпов. Но, возможно, некоторые создатели намеренно допускают малозаметные недочёты, чтобы сделать ленты более увлекательными и интригующими?
Ведь находить недочеты и отсылки к другим историям не только любопытно, но и приятно. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет загадки, которые скрыты в популярных картинах.
"Отступники" Мартина Скорсезе
На экране постоянно мелькает буква Х, которую зрители воспринимают как малозаметный декор. В реальности это отсылка к ленте 1932 года "Лицо со шрамом", где Х символизировал смерть.
"Бойцовский клуб" Дэвида Финчера
На 84 минуте фильма происходит взрыв в витрине магазина Apple. Это намёк на рекламный ролик компании Apple, который вышел в 1984 году и, в свою очередь, отсылал к антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".
"Кто подставил кролика Роджера" Роберта Земекиса
Кажется, что это безобидная история без "второго дна", но на самом деле действие отсылает зрителя в 1947 год, когда расовая дискриминация в США достигла апогея. Нарисованные животные в фильме - это аллегоричное изображение цветных людей.
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