Точный гороскоп на субботу

Сегодня гороскоп весьма благоприятен во всех отношениях, особенно для текущих дел и сфер, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное - сохранить, а не преумножить. День склоняет вас к здоровому консерватизму и благоприятствует бизнесу, дипломатии, планированию, учебе. Единственное, чего вам следует опасаться сегодня - это проявить чрезмерную черствость. Такая тактика может быть чревата конфликтами с окружающими, впрочем, не глубокими и не затяжными: прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.

Овен

Сегодня день Овна пройдет под бумажным флагом! Даже если в обычные дни он тяготится бюрократией и писаниной, сегодня ему следует целый день держать под рукой рабочий блокнот, старательно занося в него все текущие дела и планы. Звезды гороскопа заверяют Овна, что такая деятельность пойдет ему на пользу, более того - он сам будет неосознанно стремиться к ней. Благодаря желанию все упорядочить и разложить по полочкам, сегодня в Овне проснется настоящий бюрократ! Это поможет ему привести в идеальный порядок свои планы, свои мысли и даже свои чувства.

Телец

Телец, вполне возможно, захочет в чем-то рискнуть, но звезды гороскопа делать это категорически не советуют: его представление о происходящем не учитывает каких-то важных факторов. Возможно, Телец не владеет всей информацией или плохо просчитал варианты. А может быть, кто-то из окружающих намеренно дезинформирует его. Так что главным правилом Тельца в делах сегодня должна стать осторожность, а не риск. Решившись на опрометчивый шаг, он потеряет многое.

Близнецы

Сегодня - тот самый день, когда инициатива Близнецов может оказаться наказуемой. Или привести к последствиям, которых Близнецы совсем не ожидали. Другими словами, девиз этого дня простой: "Не умничай, не выделяйся!". Лучше уподобиться хамелеону и слиться с окружающей средой, чем из самых лучших побуждений весь день стараться, предлагать свои идеи, лезть из кожи вон - и оказаться в чем-то виноватым.

Рак

Раку придется уподобиться герою фильма "Всегда говори "да". Ситуация потребует от него то и дело высказывать свою лояльность, улыбаться и соглашаться! Впрочем, как и в фильме, сегодня согласие Рака будет оказывать на окружающих поистине волшебное действие. Пусть не всегда улыбка Рака будет искренней, а слова - от души, зато выгода, которую Рак в итоге получит, окажется самой что ни на есть настоящей!

Лев

Все дела, связанные с наведением и соблюдением порядка, будут даваться Льву легче обычного! Его может бессознательно тянуть к тому, чтобы рассортировать бумаги по полочкам или заполнить скопившиеся квитанции. Не надо противиться этому порыву! Звезды гороскопа советуют Льву сегодня переделать все, на что ему вечно не хватает времени и сил: ответить на письма, сделать уборку, навести порядок в ящиках стола. Расправившись с завалами, Лев продвинется далеко вперед.

Дева

Сегодня - день, когда окружающие будут настроены к Деве благосклонно и готовы обсудить самые смелые ее предложения. Поэтому если у Девы есть готовые идеи, которые она не решалась озвучить, ей стоит наконец-то произнести их вслух. Не факт, что все ее предложения будут приняты на "ура", но сегодня, по крайней мере, есть шанс, что их возьмут на заметку. Дева может даже попробовать настоять на своем или немного поторговаться - почему бы и нет?

Весы

Весам следует прислушиваться к советам окружающих - даже если они считают, что совершенно в них не нуждаются. Звезды гороскопа обещают, что чужие слова в этот день способны уберечь их от ошибок или же наоборот - натолкнут на ценную идею, которая со временем принесет хорошие плоды. Так что даже если услышанный сегодня совет или мысль исходят от человека, в чьей мудрости Весы не уверены, им стоит взять их на заметку. А почему бы и нет? Ведь главное-то - результат.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону держать свои идеи (особенно новаторские) при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут. Самое интересное, что вред может оказаться неожиданным. К примеру, кто-нибудь примет идею Скорпиона, исказит ее, а Скорпион в итоге будет ответственным за результат. Другими словами, чтобы избежать недоразумений, Скорпиону сегодня надо удержаться от соблазна поумничать. Хотя сделать это ему будет ой как непросто!

Стрелец

Звезды гороскопа советуют Стрельцу не изобретать велосипед: в конце концов, его уже давно изобрели! Есть какая-то проблема? Прежде чем предложить свой вариант, Стрельцу стоит посмотреть на то, как этот же вопрос до него решали другие. Воспользовавшись чужими идеями, Стрелец сегодня сэкономит массу времени и сил. Ведь главное - не обладать информацией по любому вопросу, а знать, где найти ее в нужный момент.

Козерог

Козерогу следует задуматься над укреплением своего авторитета. Обаяние Козерога откроет для него пути к сердцам людей, однако эту симпатию необходимо подкрепить делом. Так что в течение дня Козерогу придется поработать над своим имиджем: взять инициативу в свои руки, озвучить интересную идею или продемонстрировать окружающим какой-нибудь другой свой талант.

Водолей

Даже самые простые, рутинные дела у Водолея могут продвигаться кое-как, со скрипом. И дело не только в том, что Водолею будет мучительно трудно на них сосредоточиться. Просто то и дело, буквально на пустом месте, у Водолея могут возникать сбои, а его усилия исправить ситуацию вряд ли дадут результат. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Водолею расслабиться и плыть по течению. Итог все равно будет тем же, зато силы и нервы он сбережет.

Рыбы

Рыб может буквально распирать от желания поделиться с окружающими какими-то новаторскими идеями и планами. Однако звезды гороскопа предупреждают, что делать это надо постепенно и осторожно. Общественное мнение сначала нужно подготовить, а уже потом шаг за шагом делиться информацией. Иначе есть большая вероятность того, что сегодня слова Рыб будут неправильно восприняты, а их идеи не найдут понимания и поддержки даже у родных и друзей.

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