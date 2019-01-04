Танцующий малыш украсил выступление двух уличных музыкантов в Турции - ВИДЕО

4 января 2019 17:14

Маленькая девочка, исполнившая зажигательный танец возле уличных музыкантов, была запечатлена в Турции, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Ребёнок своими движениями продемонстрировал, что музыка - это универсальный язык общения. Правда одному из исполнителей пришлось не надолго оторваться от музицирования, чтобы помочь подняться на ноги девочке, которая в порыве танца приземлилась мягким местом на асфальт.

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Нажмите на видео для просмотра:
Танцующий малыш украсил выступление двух уличных музыкантов в Турции

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