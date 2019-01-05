100 лет назад семье вернули утерянного ребенка, но недавно тест ДНК показал, что это был не их сын - ВИДЕО
5 января 2019 23:30 78
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Источник:Я В ШОКЕ
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