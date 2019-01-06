Они нашли эти странные отверстия прямо посреди пустыни - ВИДЕО
6 января 2019 07:30 60
DayTubе - это самые популярные и интересные, развлекательные и познавательные видеоролики. Здесь вы сможете узнать обо всем, что происходит в мире, стать первыми свидетелями ужасающих ДТП и катастроф, забавных случаев, интересных явлений природы, подивиться невероятным возможностям человека.
Источник:Я В ШОКЕ!
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
06:33 187
Ученые назвали полезные свойства пива
03:30 608
Самые опасные города СССР
02:46 393
Сэр Исаак Ньютон и его секреты
5 января 23:48
В США произошло землетрясение магнитудой 6,1
5 января 23:44
В Молдове запретили одноразовые пакеты в магазинах
5 января 23:31
В Мексике нашли храм древнего ацтекского бога
5 января 23:19
В Париже на акции "желтых жилетов" задержали 18 человек
-
5 Янв. 11:22 7 131
-
5 Янв. 11:14 4 993
-
5 Янв. 10:57 4 362
-
5 Янв. 15:30 3 795
-
5 Янв. 13:14 3 097