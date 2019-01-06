Почему вечный двигатель невозможен - ВИДЕО

Наравне с поисками источника вечной молодости и возможности превращать обычные металлы в драгоценные, создание вечного двигателя на протяжении многих веков будоражит самые пытливые умы человечества.

Первая задокументированная попытка создать что-то подобное датирована серединой XII века. С тех пор вечный двигатель не давал покоя умам ученых и алхимиков. Долгое время считалось, что должен быть неприменно колесом или похожой формы. Была даже сформирована аксиома его принципа : "Наполненное таким образом жидкостью колесо, будучи насажено на ось, лежащую на двух неподвижных опорах, непрерывно вращается само по себе"

Следующее видео, представленное Day.Az со ссылкой на Trendymen, популярно объясняет причины, по которым Perpetuum Mobile остается лишь мечтой, а также описывает условия, при которых человек может приблизиться к его изобретению.

Безусловно, изобретение вечного двигателя, способного обеспечивать непрерывную работу хотя бы самого себя, стало бы колоссальным прорывом в науке и привело бы к пересмотру, вероятно, всех законов физики.



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