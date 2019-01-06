Андроиды, летающие автомобили, клоны, синтетические киберимпланты и сохранение молодости и красоты до 160 лет - так представляли 2019 год в фантастических фильмах. А еще новые и уже известные способы уничтожения цивилизации на Земле. Среди наиболее популярных запланированных на следующий год апокалипсисов - ядерный и вампирский. Day.Az со ссылкой на bbc.com напомнит, как представляли 2019 год в фантастических фильмах прошлого.

"Бегущий по лезвию", 1982, США-Гонконг

Лос-Анджелес 2019 года предстает перед зрителем в самых мрачных красках: летающие автомобили, ночные клубы с танцовщицами-андроидами и искусственно синтезированными змеями.

Человекоподобные биороботы - в фильме их называют репликантами - выполняют самую опасную и унизительную работу. Они участвуют в войнах и используются для сексуальных утех.

Однако сбои в их программе - обычное дело, и отдельные андроиды восстают против людей.

Харрисон Форд, хоть и без особого энтузиазма, охотится на таких репликантов-бунтарей. А зрителя тем временем приглашают подумать о том, что делает человека человеком, только ли люди способны испытывать чувство любви и снятся ли андроидам электроовцы.

В 2017 году вышел сиквел оригинальной ленты Ридли Скотта "Бегущий по лезвию 2049". События в новом фильме разворачиваются спустя тридцать лет после истории, описанной в первой части, однако ситуация, похоже, мало изменилась: все те же летающие автомобили, репликанты и охотящиеся на них полицейские. Разве что Харрисон Форд немного постарел.

"2019: После падения Нью-Йорка", 1983, Италия-Франция

Евро-афро-азиатский союз выиграл ядерную войну против США, превратив страну в радиоактивную пустыню. Те, кто выжили, страдают от воздействия радиации не только на физическом, но и мыслительном уровне, иначе мотивы некоторых поступков персонажей объяснить достаточно сложно.

Оккупационные власти обустроились на Манхэттене. И именно здесь находят последнюю женщину на Земле, способную рожать детей. Подпольное американское правительство, скрывающееся в снегах Аляски, отправляет группу из трех мужчин, чтобы ее спасти.

В фильме смешались мутанты и киборги, бронированные автомобили и конная армия, мечи и лазерные пистолеты. Похоже, если что-то и ожидает Землю в будущем, то это хаос.

Единственная надежда на колонизацию других планет. Куда и отправляются герои.

"Новые варвары", 1983, Италия

Еще один итальянский фантастический фильм, действие которого происходит на территории США после ядерной войны. Те же американские пустыни, снятые в окрестностях Рима, и банды "новых варваров" на адаптированных для дорожного разбоя автомобилях.

Среди технических новинок, прогнозируемых на 2019 год, - лазерное оружие и аудиопроигрыватели с маленькими прозрачными "флэшками" вместо кассет.

Никакой морали и надежды для человечества. Главное правило - "безумномаксовский" экшн должен продолжаться. Дикий, дикий постъядерный Запад без прикрас.

"Акира", 1988, Япония

События анимационного фильма происходят в Новом Токио, отстроенном после ядерного взрыва и Третьей мировой войны.

Уличные протесты и столкновения с полицией не прекращаются, сектанты жгут "планшеты" и ждут прихода нового мессии - Акиры.

Подпольные революционеры тем временем пытаются освободить детей, над которыми проводятся медицинские опыты, наделяя их силой внушения и способностями к телекинезу.

Беззаботный лидер банды байкеров Канеда оказывается в эпицентре антитоталитарной борьбы, сюрреалистических фантазий с гигантскими детскими игрушками и создания параллельной вселенной.

"Человек против киборга", 1995, США

"Надоело быть слабаком, но вы слишком ленивы, чтобы заняться собой? Никаких диет и тренировок! Новые киберимпланты! Всего три дня - и мы гарантируем вам тело и лицо, о которых вы всегда мечтали", - обещает реклама компании, занимающейся модернизацией человеческого организма.

Однако корпорация продолжает терять прибыль и решает организовать бойцовский турнир, чтобы в кулачном бою доказать свое превосходство над другими подобными компаниями.

Участникам разрешается вносить 50% кибернетических изменений в собственный организм, и соревнования превращаеются в кровавый техноспорт. Комментаторы, помимо наблюдений за жестокими боями, сообщают также об успехах компаний на бирже.

Конечно, в конце концов находится последний "самый человечный человек", который побеждает всех кибербойцов.

"Темный ангел", 2000, США

Сериал рассказывает о жизни после "импульса" - террористической атаки, уничтожившей всю цифровую информацию, базы данных банков и госучреждений. Ситуация напоминает концовку фильма "Бойцовский клуб", где герой взорвал финансовые информационные центры.

Право силы снова стало ключевым, богатые стали еще богаче, плохие - еще хуже, а политика - еще грязнее. Коррупция и полицейский произвол процветают. Американцы в поисках лучшей доли пытаются нелегально перебраться в Канаду.

Навести порядок берется генномодифицированная Джессика Альба с кошачьими повадками. Днем на велосипеде, а ночью на мотоцикле - она наказывает негодяев: от игроков нелегальных казино из "Одесского социального клуба" до нечистых на руку пограничников и политиков.

"Остров", 2005, США

Майкл Бэй, который после этого фильма возьмется за франшизу "Трансформеров", также предлагает свои мысли на тему преодоления слабостей человеческого тела, продления жизни на 60-70 лет и новых методов страхования здоровья.

Ученый в исполнении Шона Бина открывает клинику, где богатые люди будут заказывать клоны - живых носителей запасных органов. Клоны находятся в вегетативном состоянии, они не способны думать и испытывать эмоции.

Их держат в закрытом помещении, где они якобы скрываются от вымышленного апокалипсиса.

Однако среди клонов находятся те, которые все-таки могуть мыслить и чувствовать.

Герои Эвана МакГрегора и Скарлетт Йоханссон узнают, к чему их готовят, решаются на побег, и тем самым ставят под угрозу раскрытия большой медицинский заговор.

"Воины света", 2009, Австралия-США

В результате неудачного научного эксперимента глобальная эпидемия превратила 95% населения планеты в вампиров. Продолжают работать корпорации, в метрополитене продают кофе с кровью, а бездомные ходят с табличками "Я голоден, мне нужна кровь".

Мировое устройство не изменилось, только стало жестче.

Проблемы также остались те же - истощение ресурсов. Однако в новом мире главным ресурсом является человеческая кровь. Поэтому тех, которые "отказались интегрироваться в новый социум", отлавливают и отправляют на кровяные фермы.

Последний на Земле "человечный" вампир в исполнении Итана Хоука берется спасать мир. Благодаря "парню с арбалетом" (Уиллем Дефо) ему удается найти лекарство от вампиризма. Оказалось, достаточно выйти на солнечный свет и вовремя потушить себя огнетушителем. А дальше - воздействие новой болезни: "эпидемии человечности".

Еще один вампирский постапокалипсис, который пришелся на 2019 год, показан в сериале "Ван Хельсинг". Восстание вампиров началось за три года до показанных событий, и людей уже почти не осталось. Несколько героев, которым удалось выжить, не теряют надежду на спасение.

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