Самые опасные города СССР
Согласно официальным данным, в Советском Союзе было спокойно. Формально существовали отдельные антисоциальные элементы, но широкой огласке реальная картина не предавалась. Между тем, уровень преступности отдельных регионов был высок - только о нем было не принято говорить.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, уличная преступность была в советских городах во все времена, но в начале 70-х она начала принимать более организованные формы. Вместо традиционных выяснений отношений "улица на улицу" стали появляться сообщества, ставившие своими целями контроль и зарабатывание денег.
Показательным городом здесь является Казань, ситуация в которой даже получила название "Казанский феномен". Но, несмотря на разгул уличной преступности, власти долгое время не признавали существование молодежных банд в городе.
Ростов-на-Дону всегда считался криминальной столицей России, а затем и СССР. Разгул преступности достиг своего пика примерно с 1968 по 1973 года. Крупные группировки действовали не стесняясь, обывателю появляться на ночных улицах города было просто опасно.
Особняком стоят города Урала, Свердлов, Нижний Тагил и другие ОПГ делили по сферам влияния, ничуть не смущаясь правоохранительных органов и уж точно ни во что не ставя жизнь обычных людей.
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