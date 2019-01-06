Как глубоко может погрузиться водолаз
Водолаз ВМС США сумел поставить рекорд по погружению с борта корабля. Продвинутый костюм нового типа позволил человеку опуститься на невероятную глубину в 610 метров, передает Day.Az со ссылкой на Trendymen.
Именно скафандр и тестировался этим необычно затяжным погружением. Система Atmospheric Diving System отличается от прочих скафандров тем, что внутри поддерживается атмосферное давление.
- Я удостоился чести и привилегии стать первым водолазом, спустившимся на такую глубину, - говорит Дэниел П. Джэксон, главный водолазный специалист резервного подразделения глубоководных погружений ВМС США.
Скафандр Hardsuit 2000 предназначен для проведения спасательных операций на подводных лодках. Дайвер сможет своими глазами оценить полученные субмариной повреждения и определить, в каком отсеке заперся экипаж.
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