Тихоходка: существо, которое почти невозможно уничтожить

6 января 2019 01:43

На нашей планете живет создание, уничтожить которое практически невозможно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, исследователи из института эволюционной биологии при Эдинбургском университете провели анализ ДНК и выяснили, что тем самым чемпионом выживания является микроскопическая тихоходка. 

Немецкий пастор Геце открыл этих удивительных существ еще в XVII веке. Правда, он назвал их "маленькими водяными медведями".

Ни дыхательной, ни кровеносной системы у тихоходов нет, двигаются они не быстрее 2 мм в минуту. 

Да и куда им торопиться, учитывая теоретическое бессмертие. Давление в 6 000 атмосфер для них ерунда. Вакуум, космическое излучение, облучение ультрафиолетом - ничего их не берет.
 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az