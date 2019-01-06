Тихоходка: существо, которое почти невозможно уничтожить
На нашей планете живет создание, уничтожить которое практически невозможно.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, исследователи из института эволюционной биологии при Эдинбургском университете провели анализ ДНК и выяснили, что тем самым чемпионом выживания является микроскопическая тихоходка.
Немецкий пастор Геце открыл этих удивительных существ еще в XVII веке. Правда, он назвал их "маленькими водяными медведями".
Ни дыхательной, ни кровеносной системы у тихоходов нет, двигаются они не быстрее 2 мм в минуту.
Да и куда им торопиться, учитывая теоретическое бессмертие. Давление в 6 000 атмосфер для них ерунда. Вакуум, космическое излучение, облучение ультрафиолетом - ничего их не берет.
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