Детский стресс передается матерью ее потомству - ИССЛЕДОВАНИЕ

Стресс, пережитый мышами в первые недели жизни, сказывается не только на них самих, но и на поведении их дочерей и внуков. К такому выводу пришли российские нейрофизиологи, опубликовавшие статью в журнале Genes, Brain and Behavior, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наиболее интересный результат - поведенческие изменения у "внуков" этих мышей, связанные с их полом. Пока неясно, какие механизмы ведут к формированию измененного типа поведения у потомства", - рассказывает Наталья Бондарь из Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске.

Относительно недавно ученые выяснили, что мелкие вариации и мутации в ДНК родителей обоих полов не способны объяснить весь тот набор черт, которые ребенок наследует от матери и отца. Это говорит о существенной роли внегенетического наследования в жизни и эволюции человека.

В частности, информация может передаваться в виде того, как устроены белки-гистоны, которые удерживают свернутую ДНК на месте и влияют на "считываемость" отдельных генов. Существует множество свидетельств того, что эта "обертка" ДНК участвует в передаче информации между поколениями, позволяя животным и растениям быстрее приспосабливаться к новым условиям среды.

Как передает пресс-служба Российского научного фонда, Бондарь и ее коллеги открыли еще один необычный пример того, как внегенетические факторы могут влиять на поведение сразу нескольких поколений живых существ.

Они изучали то, как разлука с матерью и другие формы стресса, пережитого в юном возрасте, влияли на когнитивные способности и работу мозга мышей.

Подобные переживания, как отмечают ученые, обычно делают грызунов менее обучаемыми и ухудшают работу их памяти. Российские исследователи предположили, что эти негативные последствия разлуки могут быть связаны с нарушениями в развитии гиппокампа, особой области мозга, отвечающей за хранение и воспроизведение воспоминаний.



Для проверки этой идеи они сравнили то, как много нейронов присутствовало в разных регионах центра памяти. Оказалось, что длительная разлука с матерью уменьшила число нервных клеток в одной из частей гиппокампа, области CA3, примерно на 12%. Она отвечает за работу кратковременной памяти и способность к обучению.

Что интересно, похожие изменения происходили не только у самих самок, но и у их детенышей. Они тоже хуже запоминали положение выхода из лабиринта, куда их периодически высаживали ученые, и реже интересовались новыми и незнакомыми объектами, которые периодически появлялись в их клетках.

Еще более необычным выглядело то, что "внуки" этих мышей были не "мышами-одиночками", как их бабушки и матери, а наоборот, проявляли крайне высокий уровень социальности. Почему это так, ученые пока не знают. Вполне возможно, что анализ активности генов и изучение структуры "упаковки" ДНК поможет российским нейрофизиологам разрешить эту загадку.

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