Ученые: население Китая начнет сокращаться с 2027 года

Население Китая может начать сокращаться уже в 2027 г. - на три года раньше, чем предполагали ранее, отмечает Академия общественных наук Китая. Такой прогноз может усилить опасения относительно замедления роста китайской экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, население Китая составляло в 2017 г. 1,39 млрд человек. Однако, если нынешний коэффициент рождаемости (1,6 рождения на женщину в течение ее жизни) сохранится, население Китая может сократиться к 2065 г. до 1,172 млрд человек. Последний раз такой показатель отмечен в 1990 г. И в этом случае сокращение населения начнется уже в 2027 г., подчеркивают ученые.



Входящий в состав Академии общественных наук Китая НИИ по изучению демографии и экономики труда совместно с академическим издательством выпустил "Зеленую книгу о народонаселении и труде: 19-й доклад, посвященный проблемам демографии и занятости".



Более оптимистичный прогноз ученых, использовавших методологию и оценки рождаемости ООН, основан на небольшом увеличении рождаемости благодаря новой демографической политике Пекина. Этот прогноз предполагает, что численность населения Китая достигнет к 2029 г. максимальных 1,442 млрд человек. Однако устойчивое сокращение население все же начнется с 2030 г.



Таким образом, сокращение населения Китая неизбежно, поэтому авторы "Зеленой книги" призывают разработать меры по преодолению этой тенденции.



В 2018 г. в Китае родилось на 15 млн детей меньше, чем в 2017 г. Это третий среди самых низких показателей за всю новейшую историю Китая: с 1949 г. рождаемость снизилась лишь в 1960 и 1961 гг., когда Китай пострадал от неурожая, стихийных бедствий и голода, отмечает "Интерфакс". Официальная статистика рождаемости выйдет 21 января.



В свою очередь Госсовет Китая еще в 2017 г. предполагал, что к 2030 г. четверть населения Китая составят люди в возрасте 60 лет и старше. В 2010 г. доля этой возрастной группы в составе населения составляла лишь 13%.



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