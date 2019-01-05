Археологи в Мексике нашли храм ацтекского бога - ФОТО

Храм бога Шипе-Тотек (ацтекская мифология) удалось обнаружить мексиканским археологам. Находка была сделана в штате Пуэбла. Об этом сообщили представители Национального института антропологии и истории.



Археологи нашли руины культового сооружения около мексиканского города Теуакан. Согласно оценке специалистов, сооружение использовалось индейцами Мезоамерики в период между 1000 и 1260 годами нашей эры.

Жертвенные алтари, а также каменные структуры, обнаруженные во время раскопок, позволили установить, что храм был связан с культом ацтекского бога Шипе-Тотек. Это божество в мифологии считалось покровителем сельского хозяйства.