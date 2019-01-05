Самые ожидаемые сериалы 2019 года - ФОТО - ВИДЕО

Новый 2019 год будет радовать киноманов интересными новинками кино и сериалов. Day.Az со ссылкой на Сегодня предлагает подборку самых ожидаемых сериалов 2019 года.

"Благие знамения"

Премьера: 11 января

Это экранизация совместного романа Терри Пратчетта и Нила Геймана. Мир приближается к своему концу, в Англии родился Антихрист, а четыре всадника Апокалипсиса готовятся проскакать по Земле. Интересы Ада и Рая на Земле представляют демон Кроули и ангел Азирафель. Они давно привыкли друг к другу и из соперников стали почти что друзьями. И вдруг начальники дают им инструкции готовиться к Армагеддону.

"Настоящий детектив", 3 сезон

Премьера: 13 января

Это уже третий сезон сериала "Настоящий детектив". В центре повествования снова пропавшие дети и макабрический американский Юг. Главные роли исполняют лауреат "Оскара" за роль в "Лунном свете" Махершала Али и красиво постаревшая звезда 90-х Стивен Дорфф. Сценаристу Нику Пиццолатто будет помогать создатель "Дэдвуда" Дэвид Милч.

"Отверженные"

Премьера: январь-февраль 2019

Сериальная драма по роману Виктора Гюго и будет состоять из шести эпизодов, длительность каждого из которых составит 60 минут. Режиссером шоу выступил Том Шенклэнд, который работал над "Карточным домиком" и "Карателем". Сценарий написал один из авторов "Карточного домика" Эндрю Дэвис. Съемки стартовали в феврале 2018 года и прошли во Франции и Бельгии. Роль главного героя Жана Вальжана сыграл Доминик Уэст, его врага инспектора Жавера - Дэвид Ойелоуо, а вот роль Фантины досталась 29-летней актрисе Лили Коллинз. В ролике она предстала хрупкой и нежной.

"Сексуальное образование"

Премьера - 11 января

Проект Netflix о проблемах сексуального воспитания подростков. Главного героя - парня, который открыл в школе что-то вроде сексуально-терапевтической клиники для одноклассников, играет молодой актер Эйс Баттерфльд, а его маму и одновременно секс-терапевта - Джиллиан Андерсон. У героя Эйса проблем с темами секса нет, потому что мама-терапевт всегда готова подсказать и проконсультировать, и парень решает помочь одноклассникам.

"Игра престолов", 8 сезон

Премьера: апрель 2019

Создатели этого шоу обещают, что финальный сезон "Игры престолов" будет самым эпичным за все восемь лет существования сериала. На производство каждой серии (всего их 6) продюсеры потратили 15 миллионов долларов. Работа над сериалом идет в Хорватии, на Канарских островах, в Андалуссии и Исландии. Восьмой сезон продолжит события, которые произошли в седьмом.

"Большая маленькая ложь", 2 сезон

Премьера: 2019 год

Во втором сезоне в роли свекрови Селесты Райт и матери погибшего Александра появится Мэрил Стрип, которой предстоит разобраться, что же творится в солнечном городе Монтэрей. Над вторым сезоном работает режиссер Андреа Арнольд - британка, в портфолио которой премия "Оскар" и участие в конкурсе Каннского кинофестиваля.

"Корона", 3 сезон



Премьера: 2019 год

В третьем сезоне биографической драмы Питера Моргана "Корона" зрителей ждет полностью обновленный каст - вместо Клер Фой в роли Елизаветы II предстанет британская актриса Оливия Колман ("Фаворитка", "Убийство на пляже"), а Мэтта Смита в образе принца Филиппа заменит 44-летний Тобайас Мензис ("Рим", "Чужестранка").

"Ведьмак"

Премьера: 2019 год

Геральт из Ривии - ведьмак, охотник на чудовищ, который за деньги убивает тварей, угрожающих людям. Обитает он в мире мрачного средневекового фэнтези. Здесь есть эльфы, гномы и волшебники, но есть и насилие, неравенство, нетерпимость и фанатизм.

"Очень странные дела", 3 сезон

Премьера: июль 2019.

Действие новых серий разворачивается летом 1985 года - меньше,чем через год после событий предыдущего сезона. События происходят вокруг шопинг-молла Starcourt Mall, который представлен как "один из лучших торговых центров в Америке и за ее пределами". Он оказывается очередной корпоративной угрозой городку, который ранее пережил потрясения от действий таинственной Национальной лаборатории Хоукинса.

"Миссис Америка"

Премьера: 2019 год.

"Миссис Америка" выйдет на канале FX, а создатель сериала - Дави Уоллер. Главная роль досталась Кейт Бланшетт. Сериал посвящен движению за равноправие мужчин и женщин, которое происходило в 70-ые годы прошлого века в Штатах. Кейт Бланшетт играет Филлис Шлэфли - активистку с антифеминистической позицией. "Нет более подходящего времени для того, чтобы разобраться в этом периоде. Сейчас это очень актуально", - говорит о материале Кейт Бланшетт.