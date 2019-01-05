Фотограф запечатлел 20 племен, прежде чем они исчезнут - ФОТО

Фотограф Джими Нельсон в рамках своего долгосрочного проекта "Прежде, чем они уйдут" путешествовал по отдалённым уголкам мира, где ещё остались самобытные племена и народности, численность которых постепенно сокращается. С каждым из них он провёл две недели, знакомясь с вековыми традициями и ритуалами. Ему удалось запечатлеть уникальные украшения, одежду, причёски и элементы быта, которые делают историю нашего мира богаче. По словам фотографа, он хотел создать документ, который поможет нам никогда не забыть об их уникальной культуре.

Мурси, Эфиопия





Банна, Эфиопия



Дани, Индонезия и Папуа - Новая Гвинея





Масаи, Танзания





Каро, Эфиопия





Ладакхи, Индия





Цаатаны, Монголия





Рабари, Индия





Горока, Папуа - Новая Гвинея

Маори, Новая Зеландия





Гаучо, Аргентина





Самбуру, Кения