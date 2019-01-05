Фотограф запечатлел 20 племен, прежде чем они исчезнут - ФОТО

5 января 2019 15:02

Фотограф Джими Нельсон в рамках своего долгосрочного проекта "Прежде, чем они уйдут" путешествовал по отдалённым уголкам мира, где ещё остались самобытные племена и народности, численность которых постепенно сокращается. С каждым из них он провёл две недели, знакомясь с вековыми традициями и ритуалами. Ему удалось запечатлеть уникальные украшения, одежду, причёски и элементы быта, которые делают историю нашего мира богаче. По словам фотографа, он хотел создать документ, который поможет нам никогда не забыть об их уникальной культуре.

Мурси, Эфиопия

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Банна, Эфиопия

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Дани, Индонезия и Папуа - Новая Гвинея

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Масаи, Танзания

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Каро, Эфиопия

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Ладакхи, Индия

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Цаатаны, Монголия

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Рабари, Индия

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Горока, Папуа - Новая Гвинея

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Маори, Новая Зеландия

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Гаучо, Аргентина

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Самбуру, Кения

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