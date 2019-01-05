В Великобритании обнаружили "кладбище" советских "Жигулей" - ФОТО

Один из пользователей Facebook выложил в сообществе любителей автомобилей Lada снимок "захоронения". Об этом передает Day.Az со ссылкой на МК.

На фото видны старые британские номера, которые были в ходу в 1963-1983 годах. Автор поста осмотрел все автомобили и утверждает, что все они с правым рулем. То есть это автомобили экспортной версии, которые до середины 1990-х годов были широко представлены в Великобритании. Позже из-за несоответствия стандартов автогигант из России перестал поставлять машины в Европу.

Поделится координатами автосвалки Джеймс Смит отказался, сославшись на обещание хранить находку втайне. По его словам, здесь найдены не только советские "Жигули", но и другие редкие автомобили. Например, Volkswagen Notchback, польские FSO и немецкие NSU, а также довоенные машины. Смит уверяет, что об автомобилях "заботятся" и знают их историю.

"Кладбища" советских автомобилей - довольно частая находка в Европе. Например, в 2017 году во Франции были обнаружены несколько раритетных "девяток".