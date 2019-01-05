Британские врачи оценили угрозу здоровью детей от излучения современных гаджетов

Британские педиатры заявили, что практически не выявлено доказательств того, что излучение гаджетов последнего поколения может причинить какой-либо вред физическому здоровью ребенка. Ограничение стоит устанавливать не относительно продолжительности, а относительно времени контакта ребенка с электроникой - в рекомендациях врачей по-прежнему сохранено положение об исключении визуальных раздражителей в последний час перед сном. Об этом передает Day.Az со ссылкой на МК.

Говоря об ограничениях использования детьми гаджетов, врачи делают акцент не на физическом здоровье, а на социализации и обеспечении многообразия впечатлений: планшет и смартфон не должны заменять ребенку сон, прогулки, физические нагрузки и контакты с семьей.

Ранние исследования утверждали, что неограниченное использование гаджетов несовершеннолетними детьми увеличивает риски депрессии и ожирения. Ученые из Королевского колледжа педиатрии заявили, что зависимость может быть и обратной, а именно, что подростки с депрессией и дети, переживающие психологические травмы из-за лишнего веса, могут быть склонны проводить больше времени за монитором, нежели со сверстниками, и нет никакой возможности научными методами установить, что есть причина, а что - следствие.