Назван лучший фильм года по версии Национального общества кинокритиков США

Национальное общество кинокритиков США (NSFC) сегодня обнародовало свой вердикт по поводу лучших фильмов и актёров прошлого года. Как сообщает The Hollywood Reporter, лучшей картиной признан "Наездник" китайского режиссёра Хлои Чжао. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Этот фильм рассказывает о молодом ковбое, который получает травму головы и вынужден отказаться от своей карьеры.

Вторую позицию занял фильм мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона "Рома". В нём показана история обычной мексиканской семьи 1970-х годов. Третье место взяла картина южнокорейского режиссёра Ли Чхан-дона "Пылающий".

Критики решили, что лучшим актёром года стал Итан Хоук благодаря роли в фильме Пола Шредера "Дневник пастыря". А лучшей актрисой - британка Оливия Колман, исполнившая роль в "Фаворитке".