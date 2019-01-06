Американец разжёг костёр с помощью воды - ВИДЕО

Популярный американский видеоблогер Грант Томпсон (Grant Thompson) показал на своём канале на YouTube как добыть огонь в диком лесу, не имея спичек и зажигалки, и обходясь лишь прозрачным пластиковым пакетом с водой.

В ходе эксперимента Томпсон набрал обычной проточной ключевой воды в стандартный прозрачный пластиковый пакет для сэндвичей, превратив его в импровизированное увеличительное стекло. Сфокусировав с его помощью солнечные лучи на измельчённой в мелкую крошку сухой коре, ему удалось заставить её тлеть. После чего видеоблогер аккуратно пересыпал тлеющую кору в пучок сухой травы. Тщательно раздувая в течение двух минут угольки Томпсону удалось воспламенить солому и разжечь костёр.

Схожий способ разведения огня применил в известном романе Жюля Верна "Таинственный остров" инженер Сайрус Смит. Потерпев крушение воздушного шара и оставшись без каких-либо инструментов или средств для разжигания пламени, выброшенные на необитаемый остров колонисты выкрутили стёкла из своих часов, соединили их и залили в пространство между ними воду, тем самым также соорудив аналог увеличительного стекла.

Грант Томпсон сам себя называет "Королём случайностей" и в своём видеоблоге рассказывает о множестве лайфхаков и осуществляет разнообразные занимательные эксперименты.