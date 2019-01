Во что поиграть всей семьёй? Обзор лучших игр 2018 года - ФОТО

Игровая консоль - не только индивидуальное развлечение, но и инструмент, с помощью которого можно организовать развлечение и совместный досуг для друзей и семьи. Праздники - пожалуй, лучшее время для того, чтобы порадовать себя и близких совместным прохождением качественных и современных игр. Day.Az со ссылкой на Life.ru собрал лучшие кооперативные игры 2018 года, которые не дадут заскучать вам, вашим друзьям или семье.

A Way Out



Независимые игровые студии продолжают не только активно развиваться и повышать качество выпускаемых игр, но и заручаются поддержкой крупных издателей. Игра A Way Out не стала исключением. Разработчики из небольшой студии Hazelight смогли договориться с компанией Electronic Arts, которая помогла команде с изданием проекта, пока студия всё своё время и силы направляла на создание кооперативной игры под руководством Джозефа Фареса, сценариста и дизайнера из Ливана, который до этого прославился благодаря другому инди-проекту про двух братьев под названием Brothers: A Tale of Two Sons.

Новое творение ливанца - A Way Out - полностью заточено под совместное прохождение: делать это можно как по сети, так и за одним телевизором (второй вариант как раз подходит нам). Экран всегда будет разделён на две части - разработчики параллельно рассказывают две истории, которые разворачиваются в одной игре. Проект шведской студии повествует о двух заключённых - Лео и Винсенте, которым предстоит сбежать из тюрьмы. A Way Out - отличное камерное приключение, в котором обоим пользователям одинаково предстоит влиять на происходящее на экране, а также отвечать за успех или провал поставленных задач. Сама игра доступна как на персональных компьютерах, так и на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

Unravel Two



Продолжая разговор о небольших и независимых студиях, трудно не вспомнить про игру Unravel, а точнее, её продолжение - вторую часть, в которой появился второй персонаж на экране, что делает творение студии Coldwood Interactive почётным гостем нашего списка. Стоит отметить, что этот проект также появился на свет благодаря поддержке компании Electronic Arts - американцы начали активно уделять внимание небольшим камерным играм, которые своей душевностью покоряют геймеров по всему миру. Но вернёмся к Unravel Two.

Игра Unravel Two - милейший платформер о куклах, которые выполнены из ниток. Приключение завоёвывает сердца геймеров благодаря тому, насколько мило оно выглядит. Вместе с этим подкупает и механика, на которой построена вся Unravel Two: игра базируется на нитках, из которых состоят главные герои. Они постепенно будут развязываться для того, чтобы цепляться за окружающие предметы и успешно перемещаться по сказочному миру, параллельно разгадывая головоломки. Промышлять подобным в компании друзей - незабываемое удовольствие, которым стоит насладиться в свободное от суеты время. Игра доступна как на персональных компьютерах, так и на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

Just Dance 2019



Ещё одно преимущество современных консолей - возможность играть не только с помощью геймпада на диване, но и использовать более активные способы взаимодействия. Например, благодаря игре Just Dance 2019 вы можете почувствовать себя самым настоящим королём танцевальной площадки. Это отличное интерактивное развлечение, которое будет интересно как взрослым, так и детям. Разработчики из компании Ubisoft с каждым годом усовершенствуют свою игру, а также дополняют библиотеку доступных композиций, поэтому всегда можно потанцевать под любимые и современные песни. В Just Dance самое главное - внимание. Без него будет крайне трудно продемонстрировать хороший результат, тем самым обойдя своего оппонента. А соревновательный элемент - главное, что есть в этой игре, поэтому разработчики настоятельно рекомендуют оттачивать своё мастерство, чтобы с точностью повторять те движения, которые игра будет демонстрировать на экране. Преимущество Just Dance 2019 - доступность: эту игру можно найти на консолях PlayStation 4, Nintendo Switch, Wii, Wii U, Xbox One и Xbox 360, а среди доступных композиций можно встретить и российские песни - например, "Солнышко" от группы Demo.

Overcooked! 2



Ещё один небольшой, но приятный проект, который пусть и не может похвастаться высококачественной графикой или замысловатым сюжетом, но отлично справляется с самой главной задачей - развлечь людей, которые будут играть в Overcooked! 2. Главная задача геймеров - готовить еду. Промышлять этим несложным, но важным делом придётся в компании друзей (а иначе это делать просто очень скучно и не нужно). Механика игры завязана на сотрудничестве со своими коллегами по цеху. Геймерам придётся параллельно выполнять огромное количество задач: пока один доставляет ингредиенты на кухню, второй разбирается с заказом, третий - обвешивается инструментами, чтобы заняться нарезкой овощей и фруктов, четвёртый - следит за ситуацией, происходящей на плите. И пока происходит творческий процесс на кухне, обязательно нужно следить за тем, чтобы тарелки с готовыми блюдами подавались вовремя, а сами блюда были правильно скомпонованы. Игра требует слаженности в действиях всех участников и внимательности, поэтому без командного духа и подготовки здесь не обойтись. Overcooked! 2 доступна на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

FIFA 19



Конечно же, не обойтись и без спортивного симулятора. Можно выбрать любой вид спорта: баскетбол, хоккей, футбол, но мы остановились на последнем (самом распространённом и понятном для нашего региона). Компания Electronic Arts каждый год выпускает симулятор футбола FIFA, постепенно улучшая игру. 2018 год не стал исключением. Говорить много про FIFA 19 смысла нет - выбираем любимую команду и устраиваем поединок с мячом между 22 спортсменами. Отличное развлечение для компании: например, можно устроить импровизированный турнир, а под конец вечера устроить грандиозный финал между лучшими игроками.

SoulCalibur 6



Также стоит упомянуть и один файтинг (это, пожалуй, самый зрелищный тип кооперативной игры). В 2018 году Bandai Namco Entertainment выпустила обновлённую версию SoulCalibur, в которой геймерам предстоит сражаться на 3D-аренах. В этом жанре тоже всё достаточно прозаично: выбираем любимого бойца - и в бой. Прекрасный вариант устроить турнир в компании. А приятным бонусом будет наличие Геральта (главный герой "Ведьмака") в списке доступных персонажей.

LEGO: The Incredibles

Студия Traveller's Tales Games славится созданием игр по мотивам вселенной LEGO. Разработчики каждый год выпускают соответствующие проекты, и 2018 год не стал исключением. На этот раз команда взяла за основу популярный мультфильм компании Disney Pixar под названием "Суперсемейка" - релиз игры был приурочен к премьере продолжения мультипликационной ленты. Игра LEGO: The Incredibles рассказывает о событиях, которые развиваются в обеих частях мультфильма, а также позволяет геймерам взять под свой контроль всех членов семьи Парр. Среди них: Эластика, Фиалка, Мистер Исключительный, Шастик и Джек-Джек. Эта игра - отличный способ провести время с детьми, особенно с теми, которым полюбился соответствующий мультфильм. Геймеры должны будут решать головоломки, побеждать мультипликационных героев, выполненных в стилистике LEGO, а также бороться с преступностью. Помимо всего прочего в LEGO: The Incredibles можно будет менять внешний вид и способности персонажей. Помогать в этом вопросе будет Эдна, напыщенная карлица и по совместительству дизайнер одежды для супергероев.