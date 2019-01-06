В Перу стартует легендарная гонка "Дакар" - ВИДЕО

В ночь с шестого на седьмое января в Перу стартует знаменитый ралли-рейд "Дакар-2019". В этом году знаменитая многодневка пройдет по территории только одной страны, поэтому она станет самой короткой в истории - всего 10 этапов. Но легко гонщикам не будет, ведь им придется преодолеть пять тысяч километров, а 70 процентов из всего маршрута пройдет по пустыне. При этом у участников будет всего один день отдыха. Финиширует "Дакар-2019" 17 января в столице Перу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В ралли-рейде примут участие 334 экипажа: 167 мотоциклов и квадроциклов, 126 автомобилей, включая 30 UTV, а также 41 грузовик. Всего на старт выйдут 534 человека - пилоты и их штурманы. В этом году гонщики, сошедшие с дистанции в первой части многодневки, получат второй шанс после дня отдыха, но они будут стартовать за пределами топ-25 и будут помечены специальной оранжевой табличкой.

Команды уже успели опробовать перуанское бездорожье и вносят последние изменения в настройки своих транспортных средств. Самые яркие кадры из бивуака собраны в нашей галерее.

135 пилотов впервые примут участие в легендарной гонке, зато "Дакар-2019" может похвастаться сразу 42 легендарными гонщиками - к их числу относятся пилоты, принимавшие участие по крайней мере в 10 сезонах "Дакара".

Также организаторы отмечают, что в гонке примут участие 17 пилотов женского пола - это рекордное число с 2009 года. При этом "Дакар-2019" будет иметь две абсолютно женские команды.

А самым молодым участником в истории ралли-рейда станет 16-летний Митчел Ван Ден Бринк. Юный автолюбитель вошел в состав механиков одной из команды грузовиков.

Добавим, что со времен основания ралли "Париж-Дакар" считается самым экстремальным и самым опасным в мире. За 40-летнюю историю "Дакар" унес жизни 71 человека, в том числе и своего создателя Тьерри Сабина - Француз разбился на вертолете в 1986 году во время внезапной песчаной бури.

Маршрут "Дакар-2019":