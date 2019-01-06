В Перу стартует легендарная гонка "Дакар" - ВИДЕО
В ночь с шестого на седьмое января в Перу стартует знаменитый ралли-рейд "Дакар-2019". В этом году знаменитая многодневка пройдет по территории только одной страны, поэтому она станет самой короткой в истории - всего 10 этапов. Но легко гонщикам не будет, ведь им придется преодолеть пять тысяч километров, а 70 процентов из всего маршрута пройдет по пустыне. При этом у участников будет всего один день отдыха. Финиширует "Дакар-2019" 17 января в столице Перу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
В ралли-рейде примут участие 334 экипажа: 167 мотоциклов и квадроциклов, 126 автомобилей, включая 30 UTV, а также 41 грузовик. Всего на старт выйдут 534 человека - пилоты и их штурманы. В этом году гонщики, сошедшие с дистанции в первой части многодневки, получат второй шанс после дня отдыха, но они будут стартовать за пределами топ-25 и будут помечены специальной оранжевой табличкой.
Команды уже успели опробовать перуанское бездорожье и вносят последние изменения в настройки своих транспортных средств. Самые яркие кадры из бивуака собраны в нашей галерее.
135 пилотов впервые примут участие в легендарной гонке, зато "Дакар-2019" может похвастаться сразу 42 легендарными гонщиками - к их числу относятся пилоты, принимавшие участие по крайней мере в 10 сезонах "Дакара".
Также организаторы отмечают, что в гонке примут участие 17 пилотов женского пола - это рекордное число с 2009 года. При этом "Дакар-2019" будет иметь две абсолютно женские команды.
А самым молодым участником в истории ралли-рейда станет 16-летний Митчел Ван Ден Бринк. Юный автолюбитель вошел в состав механиков одной из команды грузовиков.
Добавим, что со времен основания ралли "Париж-Дакар" считается самым экстремальным и самым опасным в мире. За 40-летнюю историю "Дакар" унес жизни 71 человека, в том числе и своего создателя Тьерри Сабина - Француз разбился на вертолете в 1986 году во время внезапной песчаной бури.
Маршрут "Дакар-2019":
- 6 января: Подиум в Лиме
- 7 января: Этап 1 - Лима - Писко (331 км - в общем, 84 - СУ)
- 8 января: Этап 2 - Писко - Сан-Хуан-де-Маркона (554 км - в общем, 442 км - СУ)
- 9 января: Этап 3 - Сан-Хуан-де-Маркона - Арекипа (799 км - в общем, 331 км - СУ)
- 10 января: Этап 4 (Марафон) - Арекипа - Мокега (511 км - в общем, 351 км - СУ для мото- и квадроциклов), y Арекипа - Такна (664 км - в общем, 352 км - СУ для внедорожников и грузовиков)
- 11 января: Этап 5 (Марафон) - Мокега - Арекипа (776 км - в общем, 345 км - СУ для мото- и квадроциклов) y Такна - Арекипа (714 км - в общем, 452 км - СУ для внедорожников и грузовиков)
- 12 января: день отдыха в Арекипе
- 13 января: Этап 6 - Арекипа - Сан-Хуан-де-Маркона (839 км - в общем, 317 км - СУ для мото- и квадроциклов; 810 км - в общем, 291 км - СУ для внедорожников и грузовиков)
- 14 января: Этап 7 - Сан-Хуан-де-Маркона - Сан-Хуан-де-Маркона (387 км - в общем, 323 км - СУ)
- 15 января: Этап 8 - Сан-Хуан-де-Маркона - Писко (576 км - в общем, 361 км - СУ)
- 16 января: Этап 9 - Писко - Писко (410 км - в общем, 313 км - СУ для мото-, квадроциклов и внедорожников; 408 км - в общем, 311 км - СУ для грузовиков)
- 17 января: Этап 10 - Писко - Лима (358 км - в общем, 112 км - СУ)