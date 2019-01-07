10 душераздирающих примеров того, как выглядят отцы в момент рождения их детей - ФОТО

7 января 2019 02:22

Фотограф из Техаса запечатлел самый важный момент в жизни любого родителя - рождение ребёнка.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

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Но главными героями съёмки стали отцы и те эмоции, которые они испытывают.

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Мужчины беспомощно наблюдают и пытаются поддержать любимых женщин, пока те стонут от боли.

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Фотограф стал свидетелем десятков родов, где будущие папы впервые не могут помочь своим жёнам.

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Они делают всё возможное, чтобы не подвести, но и этого, им кажется, недостаточно.

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Женщины оказались гораздо сильнее, чем они могли представить.

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И их глаза словно говорят: "Любимая, я всегда буду рядом".

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