10 душераздирающих примеров того, как выглядят отцы в момент рождения их детей - ФОТО

Фотограф из Техаса запечатлел самый важный момент в жизни любого родителя - рождение ребёнка.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.



Но главными героями съёмки стали отцы и те эмоции, которые они испытывают.



Мужчины беспомощно наблюдают и пытаются поддержать любимых женщин, пока те стонут от боли.



Фотограф стал свидетелем десятков родов, где будущие папы впервые не могут помочь своим жёнам.



Они делают всё возможное, чтобы не подвести, но и этого, им кажется, недостаточно.



Женщины оказались гораздо сильнее, чем они могли представить.

И их глаза словно говорят: "Любимая, я всегда буду рядом".